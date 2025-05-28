Energia
Els autoconsums col·lectius es disparen a Tarragona amb un creixement del 70% en un any
La demarcació suma gairebé 500 subministraments actius i lidera l’impuls d’una modalitat que, tot i ser encara minoritària, creix set vegades més respecte al 2023
Els autoconsums col·lectius connectats a la xarxa de distribució d’Endesa han crescut prop d’un 70% en un any a la demarcació de Tarragona. Es tracta d’una xifra que es multiplica per set respecte al 2023 i que fa que se situï en els gairebé 500 subministraments actius, amb 340 noves instal·lacions des de l’abril de l’any passat. La xifra total de subministraments d’autoconsum col·lectius i individuals activats sumen més de 19.800 fins a aquest abril, els quals representen prop d’un 16% respecte al conjunt de Catalunya (125.000). Segons la companyia, només en el darrer any se n’han activat més de 3.400 entre les dues modalitats.
A Catalunya, s’han registrat més d’11.000 subministraments d’autoconsum col·lectiu connectats a la xarxa que Endesa. Aquests suposen més la meitat dels que hi ha a Espanya (prop de 21.000), mentre que en números absoluts l’increment ha estat de més de 5.700 respecte a l’abril del 2024. Pel que fa al primer quadrimestre d’enguany, l’increment ha estat del 17%, amb una activació de gairebé 1.500 contractes vinculats a instal·lacions col·lectives, cosa que «evidencia l’avenç progressiu» d’aquesta modalitat, que permet que una instal·lació de generació fotovoltaica doni servei de manera simultània a diversos consumidors. Tot i que aquesta modalitat és la que més creix en termes percentuals, continua sent minoritària.