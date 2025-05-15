Economia
Els municipis costaners lideren la compravenda d’habitatge a la demarcació de Tarragona
Els promotors assenyalen a «la convivència entre residència habitual i vacacional» com a factor responsable
El mercat immobiliari s’enfronta a un moment «complex i canviant» o l’habitatge vacacional té «cada cop més pes». Aquestes són algunes de les conclusions que van presentar l’Associació de Promotors de Catalunya (APC) als representants del sector de la Costa Daurada ahir a Cambrils. Segons les dades aportades per l’associació, la demarcació de Tarragona és la segona de Catalunya on més compravenda d’habitatge es va produir el passat 2024, només superada per Barcelona.
Això sí, la diferència és molt notable entre les poblacions d’interior i les costaneres, sent les segones les que sostenen el gruix. A tall d’exemple, entre els deu municipis amb més transaccions durant el darrer any només hi ha dues poblacions d’interior, Reus i Tortosa. D’altra banda, Salou se situa en segona posició del rànquing, superant a la capital del Baix Camp, tot i tenir menys d’una tercera part de la seva població. Pel que fa a la capital del Baix Ebre, se situa en la desena posició, veient-se superada per municipis més petits com Torredembarra, Mont-roig, o Vila-seca.
Des de l’APC atribueixen aquest fet a una «convivència entre l’habitatge principal i el vacacional». Segons l’associació, moltes de les promocions iniciades en el litoral acaben tenint «una funcionalitat mixta», això sí, destaquen que «en el règim de lloguer predomina la modalitat vacacional». Des de l’APC també destaquen com «la Covid-19 ha propiciat que el lloc de residència i el de treball no hagin de coincidir», fet que ha mogut a molts usuaris a residir a poblacions costaneres.
Quant a la tipologia, destaca notablement la compra de segona mà davant la nova construcció. L’APC assegura que «no hi ha més demanda perquè no hi ha nou parc». D’altra banda, la demanda de segona mà ha patit un salt d’escala «no previst» pel sector, des de la pandèmia. Des de l’APC asseguren que l’habitatge vacacional ha tingut «la participació més rellevant» en aquest salt i que «Tarragona ha estat una de les més beneficiades». L’associació indica que «la proximitat amb Barcelona és molt rellevant», un fet que ha guanyat pes amb l’alliberament dels peatges.
Poca promoció
Un altre fet diferencial a la demarcació és la mancança de promoció d’obra nova. Si bé el volum ha augmentat en els darrers anys, Tarragona se situa gairebé a la cua de Catalunya, només per damunt de Lleida. A més, les Terres de Ponent han patit un major increment en el darrer any, mentre que a Tarragona es van iniciar un 32% més d’habitatges, a Lleida l’augment va ser del 140%.
Si mirem dins les comarques tarragonines, tornem a trobar que la promoció d’obra nova està liderada pels municipis costaners. Sense anar més lluny, al Baix Penedès destaquen Calafell i Cunit; al Tarragonès ho són Tarragona i Salou i al Baix Camp ressalta Cambrils, a més de la capital.
No obstant això, si mirem les xifres globals de les comarques, gairebé totes han experimentat un descens percentual respecte a 2023, ja que els nombres de les capitals i la costa no compensen la baixa activitat de l’interior.
L’excepció que confirma la regla és el Tarragonès, on la promoció de 411 habitatges nous a la capital i altres 181 a Salou han provocat un augment del 135% respecte al 2023. També són destacables el nombre d’habitatges iniciats a Roda de Berà (39), el Catllar (16) i Altafulla (14).
Municipis amb més compravenda d’habitatge
|Tarragona
|1.955
|Salou
|1.277
|Reus
|1.256
|Calafell
|960
|El Vendrell
|949
|Cambrils
|890
|Mont-roig del Camp
|638
|Vila-seca
|517
|Torredembarra
|453
|Tortosa
|430