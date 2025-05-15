Policial
Desarticulada una organització dedicada al robatori en habitatges a Ourense amb arrels a Tarragona
S’han dut a terme 8 escorcolls a Barcelona, Bellvei, Miami Platja i Castelló
La Guàrdia Civil, en el marc de l’operació Vertigo, ha detingut vuit persones pertanyents a una organització criminal dedicada al robatori amb força en habitatges habitats.
L’operació es va iniciar després de tenir coneixement de diversos robatoris en habitatges de joies i diners per valor de 500 mil euros a les localitats d’Avión i Beariz (Ourense).
Els detinguts van ser localitzats pels agents a Ourense, però en el moment de la seva identificació van fugir.
Durant l’explotació de l’operació s’han dut a terme 8 escorcolls a Barcelona, Tarragona (Bellvei i Miami Platja) i Castelló. En els esmentats registres s’han confiscat dos pistoles, 400 plantes de marihuana i diversos efectes utilitzats en els robatoris.
Als detinguts se li imputen catorze delictes de robatori amb força en habitatge, pertinença a organització criminal, tràfic de drogues, blanqueig de capitals, un delicte contra la seguretat del trànsit i atemptat a agents de l’Autoritat.
L’operació ha estat desenvolupada per les unitats orgàniques de policia judicial d’Ourense i Tarragona, GAR i GRS de Barcelona, USECICs de Barcelona i Tarragona, servei cinològic i unitat orgànica de policia judicial de Castelló.