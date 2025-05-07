Policial
Reus, la tercera ciutat catalana amb més operacions dels Mossos i la Policia Nacional
Els dos cossos policials van desenvolupar 75 operacions de forma conjunta el 2024 a Catalunya
Els Mossos d'Esquadra i el Cos Nacional de Policia (CNP) van desenvolupar l'any 2024 un total de 75 operacions conjuntes, de les quals 8 es van fer també de la mà dels respectius cossos municipals on es van dur a terme les actuacions corresponents.
Així es desprèn d'una resposta escrita de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, a una pregunta formulada pels Comuns al Parlament, on ha detallat que en les 75 operacions conjuntes es van identificar 338 persones, de les quals 181 comptaven amb antecedents policials.
Sobre aquesta qüestió, el Departament d'Interior ha detallat que «l'aplicació informàtica de la que exploten les dades recull, per a cada actuació, totes les identificacions que les dotacions policials comuniquen als operadors».
Per tant, les identificacions poden ser de persones implicades, però també víctimes i testimonis, entre d'altres qüestions.
Els dos municipis amb més operacions conjuntes són Barcelona i Badalona, amb 7 cadascun, seguits de Reus (Baix Camp) (5), Figueres (Alt Empordà) (2), Castelldefels (Baix Llobregat) (2), Girona (2), Tremp (Pallars Jussà) (2), Borrassà (2), Cambrils (Baix Camp) (2) i L'Hospitalet de Llobregat (2).
Quant al tipus d'operacions conjuntes, s'han dut a terme entrades a establiments de pública concurrència en el marc de la llei de protecció de la seguretat ciutadana, així com treballs coordinats en els dispositius Tremall amb la finalitat de detectar i combatre la multireincidència.
També, en operatius de trànsit -especialment en campanyes de transport de mercaderies- i amb visites de personalitats nacionals i estrangeres.