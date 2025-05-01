Societat
Les carreteres tarragonines registren 14 víctimes mortals fins al 30 d'abril
Gairebé 8 de cada 10 sinistres s’han produït a Barcelona i Tarragona, que sumen 40 de les 52 víctimes
Les carreteres catalanes van registrar 52 víctimes mortals en 48 accidents fins al 30 d'abril, segons ha informat aquest dijous el Servei Català de Trànsit. Aquesta xifra suposa un increment de 17 víctimes, és a dir, un 37,1% més en comparació al mateix període de l'any passat, tot i que un 3,7% menys en relació amb els quatre primers mesos del 2019, període de referència per al compliment d'objectius.
Si només es té en compte l'abril, el mes es va tancar amb 13 víctimes mortals, quatre menys que al març, que va estar marcat per l'accident el cap de setmana de Carnaval, quan set persones van perdre la vida. Quant als ferits greus, entre gener i finals d'abril se'n van comptabilitzar 215, els mateixos que el mateix període del 2024.
De les 52 víctimes mortals que hi ha hagut aquest 2025, 43 eren homes i 9, dones, és a dir, el 83% són homes i el 17% dones. Les dades de sinistralitat des de principis d'any també mostren un alt percentatge d'homes entre els ferits de gravetat: dels 215 ferits greus en accident de trànsit, 162 són homes i 53 són dones.
D'altra banda, segons les dades de Trànsit, en aquest primer tram de l'any 2025 s'han registrat més morts entre els més joves de 35 anys, una tendència que contrasta amb l'any passat, quan el col·lectiu més afectat va ser el de majors de 55 anys.
La meitat de víctimes eren vulnerables
Pel que fa a la tipologia de víctimes, prop de la meitat de les 52 víctimes mortals eren vulnerables: 18 eren motoristes, 4 vianants i 3 ciclistes, mentre que l'any passat, 11 eren motoristes, 2 vianants i cap ciclista.
Trànsit ha expressat la seva preocupació per l'increment entre els motoristes, ja que a les portes de la primavera ja han perdut la vida sis persones més que al 2019 i set més que al 2024. Per aquest motiu, fa una crida a motoristes, vianants i ciclistes a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat mentre que a la resta d'usuaris els ha demanat més respecte i prudència.
Per últim, les carreteres que de moment acumulen més morts aquest 2025 són l'AP-7 (6) i la C-58 (5), malgrat que en general es manté la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària. A la C-25 n'hi ha hagut 4, a l'A-2 i a la C-16, 3, i a la C-14, l'N-II, l'N-340 i la GI-555 s'han registrat dues víctimes mortals a cadascuna.
Per demarcacions, quasi 8 de cada 10 sinistres es van produir a les comarques de Barcelona (26) i Tarragona (14), amb 40 de les 52 víctimes.