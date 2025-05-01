Naturalesa
L’estat dels pantans de Tarragona: el de Riudecanyes, a punt d’arribar al 60%
El pantà de Siurana, que fa sis mesos es trobava al 0,6% de la seva capacitat, ara supera el 25%
Els pantans de Tarragona continuen creixent, malgrat que durant aquest passat mes d’abril no s’han registrat precipitacions abundants a la demarcació. Això sí, els embassaments van créixer considerablement durant el mes de març quan van passar per la demarcació fins a quatre borrasques -Jana, Kornad, Laurence i Martinho- en menys de dues setmanes.
Aquestes borrasques van deixar precipitacions abundants a la província, on van destacar, per exemple, els més de 500 litres per metre quadrat que van caure al Parc Natural dels Ports, a les Terres de l’Ebre. Aquestes pluges, sens dubte, van ajudar a omplir a poc a poc uns pantans que, fa uns mesos, es trobaven en una situació crítica.
Així doncs, això suposa un alleujament enmig de la prolongada problemàtica que la sequera ha generat en els darrers anys, ja que els pantans de Tarragona són fonts clau d’aigua per a l’agricultura, el consum humà i el proveïment energètic. Això sí, encara que la crescuda d’aquests pantans ha estat notable, diverses entitats han demanat «prudència», ja que la sequera, ni de bon tros, s’ha acabat.
L’estat dels pantans de Tarragona
El pantà de Riudecanyes està a punt d’arribar al 60% de la seva capacitat, una situació que feia molt temps que no ocorria. De fet, sense anar més lluny, fa sis mesos, aquest mateix embassament presentava una situació crítica, ja que es trobava a l’1,6% de la seva capacitat.
Així doncs, en aquests moments, el pantà de Riudecanyes es troba al 59,267% de la seva capacitat, fet que equival a 3,153 hectòmetres cúbics. L’embassament ha crescut més d’un 35% en menys de dos mesos, ja que presentava, a començaments del mes de març, una capacitat del 24%, el que equivalia a 1,278 hectòmetres cúbics.
Una situació molt similar s'ha produït al pantà de Siurana, que fa sis mesos presentava una situació encara més crítica, ja que es trobava al 0,6% de la seva capacitat. Ara, l’embassament, encara que continua tenint nivells d’aigua molt baixos, ha superat el 25%.
De fet, el pantà es troba en aquests moments al 25,622%, fet que equival a 3,131 hectòmetres cúbics d’aigua. En dos mesos, aquest embassament ha crescut més d’un 16%, ja que a començaments de març es trobava al 9,3% de la seva capacitat, el que equivalia a 1,137 hectòmetres cúbics.
D’altra banda, el pantà del Catllar presenta una situació molt més preocupant, ja que no és que la seva capacitat no augmenti, sinó que fins i tot disminueix. De fet, en aquests moments, es troba només a l’1,962%, fet que equival a 1,177 hectòmetres cúbics d’aigua. Fa dues setmanes, aquest mateix embassament se situava al 2,045%, el que equivalia a 1,227 hectòmetres cúbics d’aigua.