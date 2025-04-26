Meteorologia
El Meteocat activa l'alerta per fortes pluges a Tarragona aquest dissabte
L'avís afecta el Tarragonès, l'Alt Camp i el Baix Penedès, amb risc moderat per precipitacions intenses des de les 18 hores
El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat aquest dissabte l’avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, arran de l'arribada d'un episodi de precipitacions intenses que pot afectar diverses comarques del país.
A la demarcació de Tarragona, l'alerta s’activarà a partir de les 18.00 h i s'allargarà fins a la mitjanit. Les comarques afectades seran el Tarragonès, l'Alt Camp i el Baix Penedès, on es preveu la possibilitat de precipitacions que superin els 20 mm en 30 minuts. El grau de perill fixat en aquesta zona és de 2 sobre 6, que indica un risc moderat.
A banda de Tarragona, altres punts del territori també es veuran afectats amb un grau de perill més elevat. En comarques com el Ripollès, el Berguedà i el Bages, l’avís puja fins a 3 sobre 6, un risc considerable segons la classificació del Meteocat. Aquestes zones podrien patir ruixats d’intensitat forta, acompanyats localment de tempesta i, de forma puntual, de calamarsa o pedra.
El Servei Meteorològic recorda la importància de mantenir-se informat a través dels canals oficials i extremar la precaució, especialment en desplaçaments per carretera, en activitats a l'aire lliure i en zones properes a lleres, torrents o zones inundables.