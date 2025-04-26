Meteorologia
L'Arc de Sant Martí vesteix de colors el cel de Tarragona
El fenomen s'ha deixat veure aquest dissabte a la tarda des de diversos punts de la demarcació
Aquest dissabte a la tarda, el cel de Tarragona s'ha omplert de color amb l'aparició d'un Arc de Sant Martí. La combinació de ruixats intermitents i estones de sol ha creat les condicions ideals perquè aquest fenomen natural es deixés veure en diversos punts de la demarcació.
Veïns de zones la Móra i els Pallaresos han pogut observar l'arc de Sant Martí amb una gran claredat, i en alguns indrets fins i tot s'ha format un doble arc, un espectacle més inusual que ha meravellat tothom qui l'ha pogut contemplar.
L'Arc de Sant Martí es produeix quan la llum del sol travessa petites gotes d'aigua suspeses a l'atmosfera. Quan això passa, la llum es refracta —és a dir, canvia de direcció—, es reflecteix a l'interior de la gota i finalment es descompon en els colors de l'espectre visible: vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i violeta.
Quan es formen dos arcs, el segon apareix més tènue i amb els colors invertits, a causa d'una reflexió addicional dins les gotes.