BASF supedita la planta de reciclatge de bateries de Tarragona a l'increment de vendes de cotxes elèctrics

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

BASF ha supeditat la construcció de la planta de reciclatge de bateries de Tarragona a un futur increment de vendes de cotxes elèctrics. En la presentació del balanç econòmic del 2024 de la companyia, el director general del grup a Espanya, Carles Navarro, ha explicat que si el projecte entrés en funcionament el 2028 com estava previst, no haurien tingut «prou volum de bateries per reciclar i la planta no hauria sigut rendible».

«Hem d'esperar un moment més propici perquè tinguem assegurada l'entrada de matèria prima i uns clients finals que vulguin aprofitar els metalls», ha afegit. Malgrat això, Navarro ha exposat que a dia d'avui es manté activa la subvenció de 100 milions d'euros de la Unió Europea.

«Hem trobat molta comprensió per part de la UE. Tenim temps i estem raonablement tranquils», ha manifestat, i ha concretat que aquest termini encara és vàlid durant «anys». En canvi, ha reconegut que a causa de l'endarreriment han perdut les ajudes atorgades per l'Estat i la Generalitat, que representaven uns 27 milions més -16 MEUR del PerteVEC de l'Estat i 11 del Govern-. Tot i això, ha confiat en poder-les recuperar si, finalment, l'empresa considera econòmicament viable dur a terme el projecte.

Amb tot, ha assegurat que si bé la creació de la planta està «pausada», «Tarragona continua sent la ubicació escollida» pel seu «enorme número d'avantatges». «Comptem que segueixi sent així», ha rubricat. La companyia, que va anunciar la inversió fa tot just un any, però la va aturar a finals de juliol. Estima que es crearien 200 llocs de treball.

Inversions

Paral·lelament, la companyia ha anunciat que durant el 2025 invertirà 54 milions d'euros als diferents centres que té a l'Estat. D'aquests, «més de la meitat» seran a Tarragona, però també hi haurà partides destacades per Castellbisbal, la Zona Franca i Guadalajara-Marchamalo. En el cas de Tarragona es dedicaran «a temes de tecnologia, sostenibilitat i increment de capacitats». El grup BASF a Espanya va invertir el 2024 fins a 48 milions d'euros, 8 més dels previstos inicialment.

Competitivitat i política de Trump

Competitivitat i política de Trump

Navarro ha exposat que la indústria i en concret el sector de la química es troben en un «context difícil» i que «travessen un moment delicat». «La competitivitat es veu amenaçada a Europa pels costos de l'energia, molt superiors als d'Estats Units, i per una regulació molt exigent que ens posa en una situació de menor competitivitat respecte altres regions del món», ha concretat. Per tot plegat, ha reiterat la petició a les institucions europees perquè impulsin «un pacte industrial verd» per tal que Europa pugui ser neutra climàticament el 2050 i a la vegada mantingui la competitivitat.

D'altra banda, ha indicat que la nova política d'aranzels que impulsa el govern dels Estats Units tindrà efectes en BASF, si bé no s'ha posicionat respecte en quina mesura. «Alguna afectació hi haurà, però ara és molt difícil avançar efectes. Tot el que afecti l'economia mundial tindrà algun efecte en les empreses químiques perquè la nostra demanda és derivada. Si els nostres clients deixen de tenir comandes, nosaltres ho notarem d'alguna forma», ha valorat.

Paral·lelament, el director general ha remarcat que els tres eixos de la nova estratègia corporativa impulsada per la nova direcció són «generació de liquiditat, disciplina en la inversió de capital i control de costos». Així mateix ha afirmat que «la nova ambició» de l'empresa és convertir-se «en el partner preferit dels clients per a la seva transformació verda».