BASF confirma la recuperació de les seves vendes al país que van arribar als 1.426 MEUR

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

BASF ha presentat els resultats econòmics del seu exercici 2024 a Espanya. La xifra de vendes del Grup al país va ascendir a 1.426 milions d’euros, la qual cosa representa un creixement respecte a l’exercici 2023 del 5%. L’augment és el resultat del notable creixement dels volums (+9%), que van compensar el descens dels preus (-4%). Els resultats estan en línia amb les xifres del sector químic espanyol.

Carles Navarro, director general del Grup a Espanya assegura que «l’exercici 2024 al país ha presentat al seu tancament bones xifres de creixement en vendes gràcies a la reactivació de la demanda, com s’observa en l’augment en volums i malgrat el llast en els preus, si bé en aquest sentit hem observat un canvi de tendència en la segona meitat d’any. El desenvolupament de les activitats al país, per sobre de la tendència general de la nostra organització, mostra la nostra competitivitat i salut robusta».

Tots els negocis mostren un descens en preus, a excepció de la divisió de Recobriments, que ha compensat el descens en volums a causa de l’alentiment de la indústria automotriu. Aquest efecte negatiu també s’observa en Performance Materials, si bé ha estat parcialment compensat per la dinàmica positiva del sector de la construcció. En volums, s’observa un creixement sostingut al llarg de l’any amb algun alentiment estacional i poc significatiu. La demanda de Químics (Intermedis, Petroquímicos) i en Monòmers han contribuït a omplir capacitats a Alemanya i cobrir la demanda alentida del centre Europa. El negoci de Cura Personal i de la Higiene augmenta en volums especialment en detergents. Solucions Agrícoles aconsegueix un any rècord de vendes.

BASF té previst invertir a Espanya aquest any 54 milions d’euros. Això suposa un 14% més que la inversió final del 2024, que finalment es va situar en 48 milions d’euros (previst: 40 milions d’euros), amb el centre de producció de Tarragona, el manteniment i optimització de les seves infraestructures, com a principal actiu.

Per a Navarro, el 2024 ha estat un any d’inflexió, que a més dels resultats financers, ha significat la presentació de la nova estratègia corporativa Winning Ways. Aquesta es basa en quatre pilars estratègics, Enfocar, Accelerar, Transformar i Guanyar.

En aquest sentit, BASF està redefinint el seu enfocament de la gestió de la seva cartera. La companyia ara diferencia entre els negocis core o de base (Productes Químics, Materials, Solucions industrials i Nutrició i Cura). Els negocis standalone o independents serveixen a indústries específiques (Catalitzadors ambientals i solucions metàl·liques, Materials per a Bateries, Recobriments, Solucions Agrícoles). Els negocis standalone de BASF serveixen a diferents indústries i competeixen amb els seus parells. BASF ara els proporcionarà més flexibilitat estratègica i operativa per respondre als requisits específics dels mercats on operen.

Transformació verda

«Ser el soci preferit en la transformació verda dels nostres clients requereix una visió compartida, basada en la innovació, la confiança, l’esperit de millora contínua i el compromís a llarg termini», explica Daniel Campo, director comercial de BASF Española. En aquest sentit, des de 2019, Inditex i BASF han consolidat una aliança estratègica enfocada en la innovació i la circularitat en la indústria tèxtil. Una de les primeres fites d’aquesta col·laboració va ser el desenvolupament de poliamides produïdes a partir de biomassa o reciclades a partir de residus com els pneumàtics. Aquests materials s’han anat incorporant a les col·leccions de les botigues de la cadena espanyola.

El passat 27 de març, BASF va anunciar la posada en marxa de la primera planta comercial de loopamid® del món. La planta de producció, situada a les instal·lacions de Caojing, a Xangai (Xina), té una capacitat anual de 500 tones mètriques i suposa un pas important en el subministrament de productes sostenibles per a la indústria tèxtil.

En un avenç significatiu cap a la sostenibilitat en la indústria de la moda, Inditex ha llançat amb èxit el 2024 100.000 unitats de sabates fent servir Haptex, una innovadora tecnologia de poliuretans sense dissolvents desenvolupada per BASF. Aquest material ha estat dissenyat principalment per a la creació de cuir sintètic, aplicant-se en sectors com la moda, el calçat, mobiliari i l’automoció.

Haptex destaca per la seva alta durabilitat i resistència mecànica, així com per la seua impermeabilitat a l’aigua. Aquestes propietats el posicionen com una alternativa d’alta qualitat i rendiment per a la indústria. A més, l’ús d’Haptex contribueix significativament a la reducció de l’empremta de carboni i del consum elèctric durant la seva producció.

També s’han desenvolupat avenços en la reducció de l’impacte ambiental dels processos de rentat. El 2022, The Laundry by Zara Home, es va convertir en el primer detergent capaç de reduir l’alliberament de microfibres fins en un 80 %, a més de permetre rentats a baixa temperatura per reduir el consum energètic. El 2023, Inditex va ampliar aquesta innovació amb The Laundry by Inditex i va portar la seva patent a mercats com els EUA, el Canadà i el Brasil. A més, ambdues companyies van col·laborar en el desenvolupament de SOKALAN HP 56 A, un polímer i solució pionera en rentat industrial en fred que optimitza la tintura per esgotament, aconseguint una notable reducció en el consum d’aigua i energia.

Aliança amb Ametller Origen

El projecte Carxofans és una iniciativa conjunta entre Ametller Origen i BASF | Nunhems, la marca de llavors hortícoles de BASF, que busca promoure el consum de carxofes d’alta qualitat al llarg de tota la temporada, combinant el coneixement agronòmic de la casa de llavors amb l’expertise de les recol·leccions i la comercialització del producte a les pròpies botigues d’alimentació.

Aquest club de productors, pioner en el seu tipus, està compost per 12 agricultors distribuïts al llarg de la costa mediterrània, des de la província de Barcelona fins Castelló i amb una producció estimada de gairebé dos milions de quilos de carxofa.

Aquesta sinergia ha aconseguit una disponibilitat de carxofes de qualitat més gran fins a mitjans de maig. La iniciativa també persegueix la diversificació de la seua oferta mitjançant assajos amb noves varietats, com materials violetes tipus italians i carxofes amb mini cors tendres. Aquesta iniciativa busca introduir noves referències al mercat, aportant valor afegit al lineal de fruites i hortalisses i enriquint l’experiència del consumidor. La col·laboració entre Ametller Origen i BASF | Nunhems reflecteix l’ambició compartida cap a pràctiques més sostenibles i eficients.

Digital hub Madrid

L’equip del Digital Hub Madrid de BASF, establert el 2019, supera les 700 persones empleades, amb una mitjana anual de contractació de més de 100 persones, més de 50 nacionalitats i una quota femenina del 24%. Mostra del seu creixement continuat són les 90 posicions obertes a l’actualitat. Amb més de 150 projectes i productes de TU, aquest centre es dedica a desenvolupar i implementar solucions digitals innovadores per a diverses àrees del Grup BASF, incloent negocis, serveis, producció, investigació i desenvolupament, intel·ligència artificial i ciberseguretat.

«BASF continua centrant-se a Espanya com un Hub global per impulsar la transformació digital de l’empresa, mantenint el seu fort compromís amb la innovació i la sostenibilitat», explica Thomas Kirchhoff, Co-Managing Director de BASF Digital Solutions S.L.