Alerta per forts vents a Tarragona aquest cap de setmana: es poden superar els 80 km/h

Protecció Civil ha activat la fase d’alerta del pla d’emergències Ventcat per la previsió de vent a partir d’aquest divendres a la nit i tot el dia de dissabte a Tarragona. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), des de la mitjanit de divendres hi haurà ratxes que podran superar els 80 quilòmetres per hora a la demarcació, especialment a les Terres de l’Ebre.

Per aquesta raó, el Meteocat ha activat l’avís groc -moderat- en diverses comarques de Tarragona. De fet, per a aquest mateix divendres, l’avís està actiu al Baix Camp, al Baix Ebre i al Montsià, mentre que per al dissabte, l’avís s’estén també al Baix Penedès, l’Alt Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.

A més, la Direcció General de Boscos i Gestió del Medi ha indicat que la sequera prolongada ha afectat la salut d’alguns arbres, que podrien estar morts o debilitats. Aquests arbres són vulnerables als vents forts, en comarques poc habituades i en condicions prèvies de pluja abundant. Per aquesta raó, Protecció Civil també ha demanat extremar la precaució i evitar les zones arboritzades i passejos amb vegetació deteriorada per un risc incrementat de caiguda d’arbres.

Això sí, malgrat el vent, s’espera un temps agradable a la demarcació de Tarragona. De fet, el sol serà el factor predominant durant aquest cap de setmana i l’inici de la propera i s’espera que les temperatures pugin i siguin més primaverals. Per aquesta raó, la temperatura màxima se situarà al voltant dels 18 graus, mentre que la mínima serà d’uns 10 ºC.