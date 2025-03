La Costa Daurada continua consolidant-se com una de les zones més atractives per a la compra de segones residències a Catalunya, segons l'informe anual d'Engel & Völkers. El segment de luxe ha registrat preus mitjans destacats a diferents punts del litoral tarragoní, amb especial incidència a Cambrils, on els habitatges situats a primera línia de mar han assolit un preu mitjà de 4.688 euros/m2.

Cambrils lidera el mercat exclusiu

Dins de la província de Tarragona, Cambrils s'ha posicionat com una de les localitats amb el mercat immobiliari més actiu. En la seva zona costanera, els preus per metre quadrat han variat entre els 3.500 i els 5.500 euros/m2 a primera línia de mar. A altres zones com Ardíaca - La Llosa, el preu mitjà s'ha situat en 4.206 euros/m2, consolidant aquest sector com un dels més demandats pels compradors de segona residència.

Més enllà de les zones de luxe, el mercat immobiliari de la província de Tarragona presenta opcions per a diferents tipus de compradors. A Cambrils, per exemple, es poden trobar habitatges amb preus més assequibles, que oscil·len entre els 1.500 i els 5.000 euros/m2 segons la ubicació i característiques de la propietat.

L'atractiu de la Costa Daurada no es limita només als preus competitius, sinó també a la seva excel·lent connectivitat, la proximitat a Barcelona i la seva oferta cultural i gastronòmica. Aquest conjunt de factors contribueix a mantenir una demanda sostinguda en el mercat immobiliari de la zona.

És important assenyalar que una gran part dels districtes de la Costa Daurada mantenen preus superiors als 1.500 €/m² però per sota dels 1.900 €/m², com Salou, Vilafortuny, Centre-Port, Bonmont-Terres Noves, Reus, Mont-roig, Castellvell i altres àrees properes. En particular, Reus ha destacat amb el major increment de preus a la regió, registrant un augment de més del 44% respecte del 2023.

Preu de la vivenda a la Costa Daurada

Zona Mínim (€) Màxim (€) Mitjà (€) % Variació 2023-2024 Cambrils - Primera línia de Mar 3.500 5.500 4.688 +4,17% Ardíaca - La Llosa 3.000 4.500 4.206 - Centre 3.149 3.149 3.149 +3,35% Cambrils 1.500 5.000 2.800 +18,57% Salou 1.285 3.500 1.885 -26,13% Vilafortuny 1.600 2.800 1.871 -18,34% Centre - Port 1.500 2.500 1.800 -10,34% Bonmont - Terres Noves 1.300 1.900 1.737 +5,26% Reus 900 1.900 1.680 +44,42% Mont-roig 900 1.700 1.608 +8,09% Castellvell 900 1.550 1.538 +20,52% Costa Daurada voltants 900 1.650 1.507 +11,10%

La costa tarragonina es consolida com una de les destinacions preferides a Espanya per a compradors internacionals, especialment francesos, alemanys i suïssos. Cambrils segueix sent la zona amb el major percentatge de compradors estrangers, representant un 45% de les transaccions, seguit de Bonmont amb xifres semblants. En contrast, Castellvell destaca per una predominància de compradors nacionals, ja que només el 15% de les adquisicions han estat realitzades per compradors internacionals.

Segons les dades d'Engel & Völkers, la demanda de segones residències a la província de Tarragona continua sent elevada, amb un interès creixent per part d'inversors tant nacionals com internacionals. La combinació de preus competitius i una alta qualitat de vida fa que la Costa Daurada segueixi sent una opció atractiva tant per a l'oci com per a la inversió a llarg termini.

La zona més exclusiva de Catalunya

L'informe d'Engel & Völkers confirma que a la zona més exclusiva de Catalunya és Baqueira, a tocar de la prestigiosa estació d'esquí. El nucli urbà de Baqueira s'ha mantingut com la zona més exclusiva de la Vall d'Aran el 2024, amb un preu mitjà de 6.543 euros/m2 i màxims que arriben als 10.000 euros/m2. Aquest enclavament forma part del municipi de Naut Aran, el preu mitjà del qual també ha registrat un lleuger increment respecte al 2023, situant-se en 4.830 euros/m2, segons les operacions gestionades per Engel & Völkers.

La majoria dels compradors a la vall són famílies espanyoles, representant el 85% de les adquisicions, mentre que el 15% correspon a clients internacionals, principalment francesos i britànics.

Pel que fa a l'ús de l'habitatge, el 70% de les propietats adquirides es destina a segona residència, el 20% a primer habitatge i el 10% restant a la inversió. Aquests habitatges han estat finançats en la major part (85%).