La resistència tenia nom i cognom

Els Teixidors va ser un grup guerriller antifranquista que va estar en actiu entre febrer i setembre de 1946 al Camp de Tarragona i a les Muntanyes de Prades. L’escamot el formaven sis homes: Andreu Teixidó Triquell, Josep Oriol Tost, Emiliano Fernández Castro, Gabriel Teixidó, Delfín (o Luís) Deltell / o Lorenzo Delfín, i en Martínez (àlies El sastre).

Tots sis van ser els protagonistes de la conferència que ahir van oferir Axel Baiget i Anna Pastor a la seu de l’Arxiu del Port de Tarragona. Els dos historiadors són els responsables del treball d’investigació i recuperació de la memòria d’aquest escamot, un projecte impulsat des de la Direcció General de Memòria Democràtica.

«Aquest estudi se’ns va encarregar perquè vam trobar que hi havia informació rellevant vinculada a l’activitat guerrillera d’aquesta partida a les muntanyes de Prades, i perquè hi havia dos enterraments, dues inhumacions no identificades, vinculades també a aquesta partida», explica l’Anna.

Aquest escamot va ser denunciat i, per tant, es conserva la documentació del judici sumaríssim que se’ls va fer a Barcelona i que els investigadors van poder consultar. Així i tot, matisa l’Axel, «cal posar aquesta documentació en context, entenent que és una font franquista».

La seva investigació els va portar també a altres arxius, com el del Tribunal militar primer de Madrid, l’Arxiu provincial de Tarragona o el del Pavelló de la República de Barcelona. Tot plegat, ho van complementar amb una extensa recerca de memòria oral. «En alguns casos ens vam trobar amb persones que desconeixien la vinculació del pare o l’avi amb la partida, però fruit d’aquesta recerca vam aconseguir material fotogràfic dels seus membres».

A partir de tota la investigació, els dos historiadors han pogut refer la memòria del grup: «La partida es comença a gestar a l’exili i projecta realitzar una acció contundent, però com a grup de guerrillers vinculats a l’AFARE (Agrupación de Fuerzas Armadas de la República Española). Volen assaltar el Camp d’aviació de Reus, però l’operació és fallida i, a partir d’aquí decideixen reorganitzar-se. Així neix Els Teixidors, que s’amagarà al mas del Puig de Marc de la Riba».

Els seus objectius, expliquen, «eren crear un arsenal d’armes per fer servir en el cas que hi hagués una revolta contra Franco, i buscar ajuda econòmica per al partit: estaven vinculats al PSUC, tot i que tenien ideologies diverses. Hi havia, per exemple, membres de la CNT». Aquesta guerrilla va ser finalment detinguda, però, tal com explica l’Anna, «quatre o cinc anys abans haurien estat executats, però en aquell moment ja no eren un problema per al règim».

Els maquis van haver de complir condemnes molt llargues, però amb els anys van anar aconseguint indults. «El que sí que hem sabut, perquè les famílies ens ho han confirmat», subratlla l’Anna, «és que un cop surten de la presó continuen amb la seva activitat. És a dir, que no només aconsegueixen sobreviure físicament a l’empresonament, sinó que també ho fan ideològicament».

Aquesta xerrada s’inclou dins de les activitats del Programa de Memòria Democràtica organitzades per Port Tarragona. Aquest diumenge es farà una visita guiada per la Riba, conduïda pels dos historiadors, organitzada pel Casal Despertaferro de Reus.