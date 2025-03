Es manté l'alerta per fort onatge i pluges intenses a Tarragona

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Inuncat per fort onatge en tot el litoral català i la previsió de pluges intenses al centre de Catalunya i al litoral i prelitoral de Tarragona.

Segons informa Protecció Civil de la Generalitat, s'estén al litoral sud l'alerta Inuncat per onades superiors a 2,5 metres després que ahir ja s'activés per fort onatge a la costa nord de Catalunya.

D'acord amb el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), aquest fort onatge, sumat al vent de llevant que arrossega l'aigua cap a la costa, podria provocar alguna inundació a les zones més costaneres, com ha succeït aquest matí en el pas subterrani de l'estació de tren R1 i RG1 de Vilassar de Mar (Maresme).

A més, Protecció Civil també adverteix de la previsió de pluges intenses tant al litoral i prelitoral de Tarragona com al centre de Catalunya, per la qual cosa demana que s'extremin les precaucions, especialment no travessar cap zona inundable o no apropar-se a passejos o espigons.

Ara com ara, els Bombers de la Generalitat han rebut una desena d'avisos sobre branques i arbres caiguts pel temporal a l'àrea metropolitana nord de Barcelona, en tots els casos de poca rellevància.