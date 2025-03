Desmantellen una organització dedicada al tràfic de drogues a Constantí, Querol i el Vendrell

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil de Tarragona, en el marc de la denominada Operació MUBASHAR, va desplegar el passat 12 de març un complex dispositiu policial a les províncies de Barcelona i Tarragona per desarticular una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. Durant l’operatiu van participar 150 efectius i es van aturar 8 persones i es van localitzar 4 cultius indoor de marihuana.

La investigació es va iniciar el novembre de l’any 2023, quan components del Destacament Fiscal i de Fronteres de Tarragona van tenir coneixement de l’existència d’un cultiu indoor de marihuana en una finca rústica de Constantí. Després d’iniciar la investigació, es va detectar que l’habitatge es trobava connectat il·legalment a la xarxa de fluid elèctric i que aquesta connexió, aparentment, s’havia realitzat per part de tècnics professionals.

Després d’una primera anàlisi de les dades del contracte de subministrament que s’havia realitzat per intentar ocultar aquesta situació, es va poder detectar que aquest s’havia realitzat fent servir identitats falses. D’aquesta forma, mitjançant la col·laboració d’Endesa es va descobrir l’existència d’altres contractes que complien aquestes mateixes característiques i que el responsable de la seva contractació es tractava d’una persona que havia treballat com a inspector de la companyia elèctrica.

Aquesta informació va ser posada en coneixement de la Guàrdia Civil de Tarragona, qui van complementar la investigació operativa amb una investigació econòmica i tecnològica amb l’objectiu d’acreditar la participació d’aquest individu en els fets investigats. Arran de la investigació d’aquesta persona, es va poder detectar que juntament amb ell col·laborava un segon individu, també tècnic professional del sector, que materialitzava la realització de les connexions il·legals i la seva supervisió.

D’aquesta forma, els investigats col·laboraven amb organitzacions dedicades al cultiu de marihuana, facilitant-los la connexió il·legal i, a més, el registre d’un contracte mitjançant identitats falses, el qual suposadament dificultava la localització de l’«enganxament» davant d’una possible supervisió de la zona. Amb tota la informació, els investigadors van poder detectar diferents organitzacions criminals dedicades a aquesta activitat delictiva els quals havien requerit els seus serveis, permetent d’aquesta forma efectuar la seva identificació i posterior desarticulació.

A més de proporcionar el seu servei a altres organitzacions, els investigats van establir diversos cultius propis que controlaven de forma directa, encarregant-se de la seva supervisió i subministrament als cuidadors que, de forma permanent, intentaven donar seguretat al lloc.

Entre aquests, es trobava una nau industrial ubicada a Rubí que, a finals del mes de desembre de 2024, va patir un «narcoassalt» per part d’una altra organització. Després de tenir coneixement d’aquest fet, es va desenvolupar una primera actuació conjunta amb el cos de Mossos d’Esquadra per registrar el lloc on es van confiscar 2.669 plantes de marihuana en fase de creixement, així com tot el necessari en aquest tipus de cultius il·legals.

El matí del 12 de març es van realitzar entrades i registres al Vendrell, Querol, Cubelles, Sant Celoni i Badalona. Al dispositiu van participar més de 150 agents de diverses unitats de la Guàrdia Civil dependents de la Comandància de Tarragona, Comandància de Barcelona i Agrupació de Reserva i Seguretat; així com tècnics d’ENDESA i personal de la Unitat d’Intervenció i Suport del Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya.

En aquesta segona fase s’han desarticulat quatre plantacions, en les quals s’han intervingut 2.897 plantes de marihuana en diferents fases de creixement, 33.460 euros en metàl·lic i multitud d’efectes i documentació relacionada amb la investigació.

Es van detenir a vuit persones d’edats compreses entre 31 i 48 anys, un de nacionalitat espanyola, un altre de nacionalitat romanesa i sis de nacionalitat albanesa. Dos dels detinguts eren els responsables de realitzar les connexions il·legals mentre que, la resta, eren els encarregats de realitzar tasques de vigilància de les plantacions.

L’empresa ENDESA ha quantificat en més de 170.000 euros l’energia defraudada en les connexions fraudulentes dels cultius indoor desmantellades. Aquestes connexions poden suposar un greu perill per a la seguretat, tant del mateix habitatge com d’altres de properes, així com per a les persones que resideixen en aquestes, davant de l’alt risc d’incendi d’aquest tipus d’instal·lacions.

Les vuit persones detingudes, a qui se’ls imputen els delictes de falsedat documental, cultiu i tràfic de drogues, pertinença a organització criminal i defraudació de fluid elèctric, van ser posades a disposició del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Tarragona, que va decretar l’ingrés a presó provisional de totes elles.