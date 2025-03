Els preus es mantenen estables durant el mes de febrer al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'Índex de Preus al Consum (IPC) s'ha mantingut estable al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre aquest mes de febrer amb una variació interanual del 3,1%, la mateixa que el gener passat. A diferència de la resta de demarcacions, on ha experimentat un repunt, la de Tarragona és l'única de Catalunya en la qual s'ha mantingut la inflació, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Han pujat, novament, de forma considerable -9,8%, per sota de l'11,3% de gener- els preus de l'habitatge, aigua, electricitat i gas, així com de les begudes alcohòliques (4,7%). Per contra, i per efecte del període de rebaixes encara en marxa, han disminuït els productes de vestir i el calçat (-4,2%) de forma molt similar al gener.

Durant aquest febrer s'han incrementat també els preus dels aliments i begudes no alcohòliques (2,6%), l'oci i la cultura (2,2%), les comunicacions (1,4%) i la sanitat (1,1%). El transport ha tingut una pujada més moderada, del 0,7%. Juntament amb la roba, l'únic capítol que ha experimentat un retrocés, i de forma força modesta, ha estat el dels mobles, articles de la llar i manteniment domèstic.