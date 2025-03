Mercaderies per l'Interior alerta que la posada en marxa del tercer fil agreujarà el «caos» a Rodalies

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Plataforma Mercaderies per l’Interior assegura que la «situació de caos» i el «maltractament» que pateixen els usuaris del ferrocarril de Tarragona per les contínues i reiterades incidències que afecten el servei són només el preludi d´un problema que s´agreujarà fins a fer-se insostenible els propers anys i que es convertirà en la crònica d´una mort anunciada. La plataforma es refereix a la incorporació del tercer fil i el consegüent increment de trens de mercaderies, que «provocarà la saturació de les vies de la línia de costa i crearà una afectació encara més gran sobre els combois de passatgers».

En efecte, amb l'entrada en funcionament del tercer fil per la línia de la costa es preveu un augment significatiu del nombre de trens de mercaderies, amb combois de fins a 750 metres de longitud. I és que l'Administració pretén passar del 4% de mercaderies que avui es traslladen per ferrocarril al 10% l'any 2030, cosa que suposarà indefectiblement en poc temps la saturació i el col·lapse de la línia costanera. El que sens dubte perjudicarà els viatgers, però també representarà una seriosa amenaça per a la salut i la seguretat de les persones, per l'increment de soroll i pel risc que suposa el pas per nuclis urbans de trens carregats amb mercaderies perilloses.

Però la mesura no només tindrà afectacions sobre les persones; l'increment de trens i el fet que siguin més llargs i pesats tindrà també un impacte sobre elements patrimonials de la importància de l'Amfiteatre romà de Tarragona, ja que l'augment de les vibracions podria afectar l'estabilitat d'aquest monument. Alhora, cal tenir en compte que la línia ferroviària actual travessa espais naturals com el Bosc de la Marquesa i la desembocadura del Gaià, protegits per la Unió Europea a través de la xarxa Natura 2000, per la qual cosa l'augment previst de trens de mercaderies suposa un risc per a la flora i la fauna d'aquestes àrees.

La Plataforma Mercaderies per l’Interior insisteix que no està en contra que s’incrementi l’ús del ferrocarril per transportar mercaderies però demana fer-ho per l'interior, per una via segregada de la del trànsit de viatgers i evitant així el seu pas per zones densament poblades, cosa que reduirà els riscos associats.

Mercaderies per l’Interior sosté que són molts els avantatges que té la seva proposta. La primera, i més lògica, és que els viatgers podrien circular per la costa, en una línia menys saturada i, per tant, més ràpida, en un litoral que mantindria el seu atractiu i que permetrà potenciar el turisme, el comerç i millorarà la qualitat de vida dels ciutadans, lliurant les poblacions de les molèsties i els riscos derivats del transport de mercaderies.

Per explicar la seva proposta, la Plataforma Mercaderies per l’Interior celebrarà a les 11 del matí del proper dissabte 22 de març al Museu de la Ràdio Luis del Olmo, al Roc de Sant Gaietà, Roda de Berà, un col·loqui en què participaran diversos membres de la plataforma, entre ells Sergio Nasarre, catedràtic de Dret Civil, i Ramon xerrada La nostra salut i el nostre futur en perill: els trens de mercaderies per l’interior. Després del col·loqui tindrà lloc un vermut reivindicatiu.