Una dona d'esquenes amb un paraigua caminant per la Rambla de Tarragona.ACN

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una actualització de l'avís per intensitat de pluja a tota la demarcació de Tarragona, amb un avís de perill de grau màxim de 3 sobre 6 des de les 18 hores de dissabte fins a les 6 hores de diumenge.

Durant aquest període, es preveu la possibilitat de precipitacions superiors a 20 mm en 30 minuts, amb un perill alt especialment a les comarques del Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès i Tarragonès, on les condicions meteorològiques seran més adverses. La resta de comarques es trobaran sota un perill moderat.

Pel que fa a l’acumulació de pluja, durat el cap de setmana és possible que el llindar de 100 litres en 24 hores se superi en punts dels vessants marítims del Montseny i de la serralada Transversal, i al massís de l'Albera. El Camp de Tarragona, però, no es troba en perill.

Des de dissabte al migdia també podria superar-se aquest llindar a les comarques del Pirineu, afectant zones elevades, sobretot del vessant sud.

Els xàfecs aniran acompanyats localment de tempesta i de ratxes fortes de vent. No es descarta algun episodi de temps violent. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), d'acord amb les previsions meteorològiques, han avisat de la possibilitat de crescudes sobtades de rius i rieres.

Pel que fa a les conques internes, Protecció Civil alerta que cal anar amb especial cura al Prelitoral i Litoral Central i Nord; i a les conques de l’Ebre cal ser prudents sobretot al Prepirineu Occidental. També es recorda la importància de no travessar rieres, barrancs o torrents on estigui plovent o hi hagi acumulació d’aigua.