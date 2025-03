L’Aemet activa l’alerta taronja per pluges intenses a Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

L’Agència Estatal de Meteorologia ha activat l’alerta taronja per pluges intenses durant aquesta tarda a Tarragona. De fet, no ha estat l’única, ja que també ha activat l’alerta vermella a l’interior sud de Castelló, a Ronda (Màlaga) i l’alerta taronja a l’interior nord de Castelló i a Gran Canària.

A Tarragona, la pluja es preveu que afecti, principalment, a les Terres de l’Ebre, on ja s’han obtingut registres com, per exemple, 77.6 litres per metre quadrat al Parc Natural dels Ports (Baix Ebre), 22.7 mm a Mas de Barberans (Baix Ebre), 15.5 mm a Ulldecona (Montsià) i 15.5 mm a Horta de Sant Joan (Terra Alta).

El Meteocat també ha activat l’avís groc -perill moderat- per intensitat i acumulació de pluja a la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià per a aquesta tarda i, a més, estén aquest avís fins demà al matí, ja que s’espera que aquest episodi de precipitacions s’allargui durant tota la setmana.