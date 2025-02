Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

La cantant Aitana Ocaña va ser la convidada d’ahir al programa La Revuelta de David Broncano, on va parlar de diversos aspectes de la seva vida i, entre ells, va fer referència a la seva altura. Durant l’entrevista, Aitana va comentar entre rialles com la seva altura influïa en la seva experiència a PortAventura World. "A mi, de petita, em venia malament ser tan baixa perquè a PortAventura no podia entrar en cap atracció. Em posava un calçat amb moltíssim taló, però no funcionava", va confessar.

En fer referència a la seva experiència al parc d’atraccions, Broncano li va preguntar quines eren les seves atraccions favorites. "Quan era petita, m’agradava molt el Tutuki Splash, tot i que a l’hivern no em podia pujar. Ara, també m’agrada molt el Dragon Khan i el Shambala. Com soc de Barcelona, he anat diverses vegades a PortAventura", va assegurar Aitana.

El Tutuki Splash és una de les atraccions més icòniques del parc, una emocionant experiència aquàtica que transporta els passatgers per una jungla tropical abans d’enfrontar-se a un vertiginós descens que acaba en una gran caiguda d’aigua. Ideal per a un dia calorós, encara que, com bé va assenyalar Aitana, només es pot gaudir d’ella a l’estiu.

D’altra banda, el Dragon Khan és una de les atraccions més mítiques del parc d’atraccions. Es tracta d’una muntanya russa famosa pel seu imponent disseny i la sensació de vertigen que provoca. Amb les seves vuit inversions, és una de les atraccions més estimades pels amants de les emocions fortes.

Finalment, Shambala és una altra de les joies de PortAventura, una muntanya russa de tipus hipercoaster que arriba a una altura impressionant de 76 metres, proporcionant als passatgers una caiguda lliure vertiginosa i diverses pujades emocionants. La seva velocitat i l’adrenalina que provoca la converteixen en una de les atraccions més populars entre els visitants.