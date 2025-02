La nova Rodalies de Catalunya impulsarà el transport ferroviari de la demarcació

Recreació virtual de com s’espera que quedi la nova estació intermodal una vegada entri en funcionament.Cedida

El Ministeri de Transports i la Generalitat han acordat la creació de la nova empresa Rodalies de Catalunya en el marc de la Comissió Bilateral d’Infraestructures, que també ha servit per abordar projectes estratègics per al Camp de Tarragona. Les actuacions previstes inclouen la construcció de l’Estació Intermodal, la millora de connexions ferroviàries i viàries i la remodelació d’estacions clau del territori.

La futura estació intermodal de Tarragona es perfila com un element central per a la mobilitat de la zona, facilitant la connexió entre el Corredor Mediterrani i la xarxa de Rodalies. Aquesta infraestructura esdevindrà un punt estratègic per als desplaçaments de passatgers i mercaderies.

Una altra de les intervencions destacades és la millora de la connexió ferroviària entre Tarragona i València, especialment en el nus de Vila-seca. Aquest punt és fonamental per garantir una circulació fluida dels trens regionals i de mercaderies, augmentant la capacitat de la infraestructura i reduint els colls d’ampolla que afecten la xarxa ferroviària al sud de Catalunya. A més, s’han aprovat actuacions per remodelar l’estació de Vila-seca.

Pel que fa a la platja de vies de Sant Vicenç de Calders, s’ha posat sobre la taula un pla de remodelació destinat a optimitzar el servei ferroviari i la capacitat de gestió del trànsit de trens. Aquesta infraestructura és clau per a la xarxa de Rodalies i la connectivitat amb Barcelona, però presenta mancances que dificulten la seva operativitat.

Les reformes previstes permetran millorar la circulació de combois i adaptar les instal·lacions a les necessitats actuals del servei. Més enllà del transport ferroviari, la Comissió Bilateral ha tractat la millora de la xarxa viària al Camp de Tarragona. Una de les actuacions previstes és l’impuls de la reforma de la N-420 i la N-340.

Aquestes vies suporten un volum elevat de trànsit, especialment de vehicles pesants, fet que ha provocat històricament problemes de congestió i seguretat. La remodelació busca descongestionar aquestes carreteres i facilitar la circulació cap a les principals vies d’alta capacitat, millorant també l’accés a zones industrials i logístiques.

Aquest paquet d’inversions i millores té com a objectiu reforçar les infraestructures del Camp de Tarragona, una de les zones amb més activitat econòmica i turística. La modernització de la xarxa ferroviària i viària busca millorar la mobilitat de passatgers i mercaderies.