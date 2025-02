La FEHT confia que es redueixi el requeriment de dades del registre de viatgers

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT) confia en que hi hagi un acord entre les patronals del sector turístic de l'Estat i el govern espanyol perquè es redueixi el requeriment de dades dels clients que els establiments han de facilitar als cossos policials.

La presidenta de la FEHT, Berta Cabré, indica que han tractat la qüestió amb els Mossos d'Esquadra, que durant uns mesos no seran tan estrictes, ja que s'estan acabant d'adaptar els respectius sistemes informàtics. Tot i això, Cabré alerta que per Setmana Santa, quan s'iniciï la temporada i arribi un volum important de viatgers, tindran dificultats. «Passem a fer una feina que no és la nostra; la nostra és l'acollida i atendre el visitant», lamenta.

Des de la FEHT es mostren comprensius amb la tasca policial, ja que és una directriu estatal, i alhora reconeixen que a dia d'avui el registre de viatgers «està més relaxat i es permet continuar amb l'enviament d'informació sense que s'hagin completat totes les dades» requerides del turista. «Amb la patronal treballem perquè això no sigui un efecte de bona voluntat sinó que estigui reflectit en la normativa. Que complim el que haguem de complir, però sense anar més enllà de l'estrictament necessari», manifesta.

Cabré reconeix que la recollida d'informació dels visitants i el posterior enviament als Mossos d'Esquadra els «porta de cap». Tal com detalla, han d'adaptar els sistemes informàtics, amb l'afegit que hi ha diferent software disponible i que cadascun s'ha d'integrar individualment al de la policia. «Hi ha preus variats, però és un cost extra per a les empreses», reconeix la representant dels empresaris.

El decret estatal és vigent des de principis de gener, però durant les primeres setmanes hi havia un termini d'adaptació, per part dels allotjaments. «La interconnexió entre l'aplicatiu de Mossos i Policia encara està experimentant desajustos», reconeix la presidenta. Per aquesta raó, estan acabant de negociar una moratòria d'uns mesos més per «continuar treballant i acabar d'adaptar els sistemes». Aquestes converses les estan duent a terme la policia catalana i Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya (Confecat).

Respecte el sistema que hi havia abans, el nou registre de viatgers obliga els empresaris a recollir la informació dels clients no només en el moment que arriben a la destinació sinó ja d'entrada quan fan la reserva, i que la traslladin als cossos policials. «El volum de dades s'ha disparat enormement», destaca Cabré. L'empresària exposa que fins ara ja enviaven unes dades «bàsiques» del visitant i la policia «feia el seu filtratge». «En alguns casos venien a demanar més informació o a veure el client, i entenc que això ja genera seguretat i confiança», i reclama que puguin sol·licitar únicament «les dades imprescindibles».

Tot plegat genera malestar entre els visitants. «La gent arriba cansada, sense ganes de fer un tràmit administratiu i nosaltres ens hem de dedicar a fer una bona acollida i deixar-nos d'aquesta tasca», reclama. De fet, ja han tingut queixes de visitants, especialment estrangers, més acostumats a que se'ls garanteixi la privacitat i les dades personals. «Consideren que es viola la seva identitat i es genera una tensió innecessària. La gent ve a gaudir», exclama.