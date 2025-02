Publicat per Joan Lizano Rué Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gremi de la Pagesia va col·lapsar el país amb talls de carreteres i autovies fa un any per a reivindicar la crisi que patien els pagesos i ramaders. Enguany la situació tornarà a ser força semblant. El dilluns vinent, 10 de febrer, Revolta Pagesa ha convocat una mobilització massiva cridant a «tornar al carrer» a tots els pagesos i ramaders catalans perquè troben que en les mateixes condicions que fa un any o, potser, pitjor.

Per aquest 2025, les mobilitzacions s’han enfocat d’una altra manera. Es concentraran diversos punts arreu del territori on es pugui aplegar una gran quantitat de persones, a diferència de l’any passat, que es van convocar molts punts on l’assistència va ser relativament més baixa, en comparació amb l’expectativa d’aquest 2025.

«Enguany esperem una afluència massiva a la majoria dels punts de mobilització», assegura Ramon Rojo, secretari de Revolta Pagesa. Al Camp de Tarragona, el tall es produirà a l’AP-7, a l’altura de Masllorenç, al Baix Penedès. Els altres dos que quedaran més a prop seran els programats a l’AP-7 entre l’Aldea i Tortosa, al Baix Ebre, i a l’A-2 a l’altura de la Panadella, a l’Anoia.

Tot i que les concentracions estan programades a partir de les nou del matí, és probable que hores abans s’acumulin cues de tractors a les carreteres comarcals, ja que per baixar fins a l’Aldea o apropar-se fins a Masllorenç, necessitaran, com a mínim una hora o dues de trajecte per arribar-hi. També hi ha altres mobilitzacions convocades a la Catalunya central, al Gironès, prop de Barcelona i també a les comarques de Lleida, entre d’altres.

Situació insostenible

«Al Tarragonès i al Baix Penedès cada setmana ha de plegar algú, sense excepció. Viure d’aquesta manera és insostenible», explica Rojo. Les dinou causes principals d’aquesta mobilització s’han enumerat en un document enviat a la Generalitat, la qual, des del Gremi, preveuen que acabi pactant, com a mínim, algunes de les demandes que s’han posat sobre la taula per a no veure les carreteres catalanes tallades de manera indefinida i per ajudar el sector a viure en unes condicions més estables.

«Aguantarem indefinidament fins que en facin cas. El que no pot ser és que els pagesos i ramaders patim problemes de sequera constantment i des de la Generalitat no ens facin el cas necessari com per què, com a mínim, subsistim», explica Eduard Escolà, representant del Gremi de la Pagesia de la Conca de Barberà. Sobre aquest punt, Rojo afegeix que les indústries i el turisme «tenen l’aigua garantida, a ells no els hi falta. Naltros no sabrem si tindrem aigua o no i, de moment, el problema és molt greu».

Millores bàsiques

Des de Revolta Pagesa demanen, com a mínim, que es millori la situació respecte de la falta d’aigua generalitzada, els constants robatoris de ramaderia, la constant burocràcia i la falta de relleu generacional. L’última d’aquestes, explica Rojo, és una conseqüència directa de totes les anteriors, «si les condicions són tan dolentes, és difícil que algú vulgui dedicar-se al camp». A més, respecte de la burocràcia, Escolà afegeix que «és inviable que hagis de dedicar constantment hores i hores a fer paperassa quan hauries d’estar al camp treballant. S’ha d’agilitzar, urgentment».

Talls «ordenats i civilitzats»

Des del Govern de la Generalitat, el secretari de Mobilitat i d’Infraestructures, Manel Nadal, va demanar ahir que els talls per les protestes siguin «ordenats i civilitzats». Ramon Rojo, secretari de Revolta Pagesa, deixa clar que saben molt bé que «les mobilitzacions han de ser pacífiques», recorda que el que busquen és millorar la seva situació laboral i diària i que «com més aviat es signin els acords per a millorar aquesta situació insostenible, més aviat s’acabaran els talls».

Nadal considera que «s’ha de trobar un equilibri» per fer compatibles els drets sindicals a protestar, en aquest cas el sector agrari i ramader, i també permetre als conductors i transportistes a poder fer valdre el seu dret a la mobilitat i a la feina. Nadal també va recordar que hi haurà uns serveis mínims i que també es pactaran amb el Departament d’Interior els talls perquè es facin «ordenadament». «Espero que es trobin fórmules», va concloure el secretari.