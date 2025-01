Endesa xifra en 23.800 els clients beneficiaris del bo social a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El nombre de beneficiaris, clients d’Endesa, que gaudeixen del bo social a la demarcació de Tarragona ha crescut un 76% en els últims 5 anys i se situa en prop de 23.800 famílies. Així es desprèn de les últimes dades disponibles de la Companyia a tancament del 2024, una xifra que ha anat in crescendo de forma sostinguda des del 2020, l'any en què va esclatar la pandèmia.

L’increment més pronunciat ha estat en el darrer trienni, amb més de 6.700 nous beneficiaris. Es tracta d’un ajut que actualment redueix entre un 50 i un 65% la factura de la llum sobre el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC).

En concret, l’any 2020 hi havia prop de 13.500 clients d'Endesa a les comarques tarragonines que –a través de la seva Comercialitzadora de Referència, Energia XXI– es beneficiaven del bo social i ara, en termes absoluts, són 10.300 famílies més. Tot i que el creixement ha estat continu, el salt més gran en el nombre de beneficiaris es va produir entre els anys 2022 i 2023, quan el nombre de clients amb bo social va passar dels 17.000 a 21.700 (4.600 beneficiaris més), cosa que suposa un augment del 27%.

Si es comparen les dades del 2023 amb les del 2024, s'observa que el nombre de beneficiaris ha tornat a créixer al voltant de 2.000 clients, un increment menor en termes absoluts (10%), però que continua evidenciant el creixement experimentat en els darrers anys i la tendència a l’alça.

L’augment de beneficiaris del bo social és, en bona part, conseqüència del pas del coronavirus i la crisi energètica posterior —agreujada per la guerra d'Ucraïna—, així com a les mesures i renovacions automàtiques que s'estan implantant des que va entrar en vigor el Reial decret llei 6/2022 i a l'assessorament proactiu a organismes i institucions que s'està oferint des de la companyia amb l’objectiu que el bo social arribi a totes les llars que ho necessiten.

Al conjunt de les comarques catalanes, la xifra de clients d’Endesa amb bo social puja fins als gairebé 154.000, la qual cosa suposa un increment del 75% respecte l’any 2020.

Renovacions del bo social



Aquest 2025 més de 10.000 famílies tarragonines -clients d’Endesa- hauran de renovar el bo social si volen continuar gaudint-lo. Al conjunt de Catalunya en són 63.400. Aquest escenari afecta a aquells clients que gaudeixen del bo social des d’abans del 29 de març de 2022. Durant aquest primer quadrimestre en caduquen al voltant de 3.400, un 34,2% del total anual.

Per a facilitar aquest procés, Endesa – a través de la seva Comercialitzadora de Referència, Energia XXI– envia comunicacions als seus clients per informar-los i instar-los a tornar a sol·licitar el bo social per continuar rebent l’ajuda. Un cop revisada la documentació, si se’ls assigna el bo social, les renovacions posteriors es faran de manera automàtica cada dos anys, sempre que compleixin els requisits establerts pel Ministeri.