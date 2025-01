L’ACA destinarà 6 MEUR per pal·liar la sequera a les conques del Siurana, Riudecanyes i Montsant

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) destinarà 6 milions d’euros a pal·liar la sequera a les conques del Siurana, Riudecanyes i el Montsant. Aquestes zones del país són les més afectades per la manca de recursos hídrics que viu Catalunya des de finals de 2020.

Fins al 10 de març d’enguany, els municipis i ens locals podran presentar sol·licitud per acollir-se a la línia d’ajuts que ha convocat aquest organisme. Les subvencions preveuen un import màxim de 250.000 euros per localitat i aquestes poden cobrir fins al 95% de l’actuació. Una de les principals novetats d’aquesta ajuda és que permet avançar els diners per al desenvolupament de les obres i s’ofereix flexibilització en cas que s’opti per una altra solució per garantir l’abastament.

En aquest sentit, a partir de la publicació de la resolució d’atorgament de les subvencions, queda autoritzat el pagament de bestretes fins al 100% de la subvenció concedida, prèvia sol·licitud dels ens beneficiaris. Una altra de les novetats és que els ens beneficiaris poden sol·licitar la modificació de la resolució, dins del termini d’execució previst, amb l’objecte de proposar l’execució d’una actuació alternativa per resoldre el problema d’abastament existent, mitjançant una solució tècnica més eficient, a condició que no s’incrementi en cap cas l’import màxim de la subvenció atorgada.

Aquests ajuts serviran per cobrir les despeses generades pel transport d’aigua en camions cisterna i l’execució d’obres d’emergència, la construcció de pous o recuperació de captacions en desús, així com el lloguer, compra i reparació de l'equipament de tractament de l'aigua, equips electromecànics, quadres elèctrics, equips de mesura de cabals, entre d’altres.

Àmbit dels ajuts

Podran acollir-se als ajuts les entitats locals i les agrupacions d’ens locals que pertanyen a les conques del Siurana, del Montsant i de Riudecanyes o bé s’abasteixen principalment amb els recursos hídrics provinents d’aquestes conques. Malgrat això, aquelles entitats locals que, tot i trobar-se en l’àmbit territorial esmentat, disposin de connexió a la xarxa d’abastament gestionada pel Consorci d’Aigües de Tarragona, no poden optar a aquesta línia de subvencions.