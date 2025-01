El poble de Tarragona que es nega a formar part dels més bonics d’Espanya

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Siurana, una joia del Priorat ubicada sobre un imponent penyal de roca calcària i envoltada pel torrent de l’Estopiñá, va rebutjar, l’any 2022, formar part de l’exclusiva llista de Els Pobles Más Bonics d’Espanya. Malgrat el seu reconegut atractiu, amb formacions rocoses úniques i un entorn natural impressionant, el municipi prefereix resistir-se a la massificació turística que podria portar la seva inclusió en aquesta llista.

L’encantador poble, declarat paratge pintoresc l'any 1961, ha estat aclamat per la seva bellesa, amb monuments com l’església romànica de Santa Maria i vestigis àrabs com el castell del walí Almira Alemoni. Tanmateix, l’alcalde de Cornudella de Montsant -municipi del que Siurana forma part-, Salvador Salvadó, afirma que unir-se a aquest segell de qualitat no seria beneficiós per al territori.

"Volem un turisme sostenible, que respecti el nostre paisatge i cultura. No creiem que la massificació sigui la solució", afirma Salvadó. L’alcalde assegura que la infraestructura actual, amb només dos aparcaments que sumen unes 200 places, és insuficient per rebre un número elevat de turistes, ja que la capacitat de càrrega del municipi no s’ha de sobrepassar, d’acord amb els estudis de la Generalitat i la Diputació.

Siurana, que és coneguda pel seu paisatge muntanyós, envoltada per la serra de Montsant i l’embassament de Siurana, s’enfronta al repte d’equilibrar la seva bellesa natural amb un turisme respectuós que no alteri la seva identitat ni esgoti els seus recursos. Així doncs, en un món cada vegada més enfocat al turisme massiu, Siurana prefereix continuar sent una petita joia reservada per a aquells que busquin un contacte autèntic amb la naturalesa i la història del lloc.