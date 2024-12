Desarticulada una organització a Tarragona per estafar 429.000 euros duplicant targetes SIM

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil, en una operació conjunta amb la Policia Nacional denominada House-Silex-Tetendit, ha desarticulat una organització criminal que operava a nivell nacional especialitzada en estafes mitjançant el mètode del SIM swapping.

Durant l’operació han estat detingudes 16 persones a les províncies de Barcelona i Tarragona, unes altres quatre persones a Suïssa gràcies a la col·laboració de les autoritats del país.

L’operació, que va arrancar el desembre de 2021, es va centrar en la investigació de diverses persones vinculades a l’organització juvenil Trinitarios, principalment a les províncies de Barcelona i Tarragona.

Les primeres indagacions van revelar que els detinguts obtenien grans sumes de diners mitjançant estafes informàtiques, que posteriorment transferien a membres de l’organització assentats a Suïssa. Gràcies a la coordinació entre la Guàrdia Civil i Policia Nacional, es van identificar fins 30 víctimes, les dades personals i bancàries de les quals van ser obtingudes a través de malware instal·lat als seus equips informàtics.

Els detinguts realitzaven portabilitats no consentides de línies telefòniques, obtenint així noves targetes SIM que controlaven. D’aquesta manera, interceptaven les comunicacions bancàries de les víctimes i accedien als seus fons mitjançant els codis de verificació bancària enviats per SMS.

A més, obrien nous comptes bancaris utilitzant la identitat de les víctimes, donant-se suport en documentació falsa i persones interposades, per després transferir les quantitats defraudades i ocultar-les en comptes sota el control de l’organització.

L’operació ha permès descobrir transferències fraudulentes per un total de 429.000 euros i el falsejament d’identitat d’almenys 100 persones. Es van detectar també moviments de més de 70.000 dòlars cap a comptes controlats pels líders de la xarxa a Suïssa, així com extraccions d’efectiu i compres de criptomonedes. A més, es van bloquejar transferències per valor de 95.000 euros abans que fossin enviades a Suïssa.

L’operació ha permès realitzar la traçabilitat de diversos comptes bancaris i criptoactius als quals s’ha mogut més d’un milió d’euros a comptes de Suïssa.

Durant les investigacions, es van intervenir vuit línies telefòniques, dispositius de camuflament de veu i altres equips electrònics utilitzats per a la comissió dels delictes.

Dispositiu

El passat 19 de març, es van practicar un total de 14 entrades i registres a diverses localitats de les províncies de Barcelona i Tarragona, acabant amb la detenció de 16 persones pels delictes d’estafa, blanqueig de capitals, falsedat documental, falsejament d’identitat, revelació de secrets i pertinença a organització criminal.

Material confiscat durant l’operació.Guàrdia Civil

Durant els registres practicats es van confiscar un subfusell, un rifle inutilitzat, tres escopetes, tres pistoles detonadores, 47 telèfons mòbils, 4 tablets, 7 ordinadors portàtils, dispositius d’emmagatzematge informàtic, nombroses targetes d’identitat falsificades, suports de targetes bancàries en blanc, 200 targetes RFID, una copiadora de banda magnètica, documentació bancària i de criptoactius, múltiples targetes SIM i porta targetes, i articles de luxe.

El mes d’agost passat es van dur a terme la pràctica d’unes altres quatre entrades i registres en immobles ubicats a Suïssa, on es va detenir a quatre persones més, després de desplaçar-se fins aquest país un equip conjunt de Guàrdia Civil i Policia Nacional.

Els Equipos@ i Edite, de la Comandància de la Guàrdia Civil de Càceres, juntament amb Policia Nacional de Burgos, especialitzats en la prevenció i lluita contra la ciberdelinqüència, han impulsat i desenvolupat aquesta operació. Igualment, a través de la Prefectura d’Informació de la Guàrdia Civil (UCE- 3), s’ha pogut demostrar la pertinença dels autors dels delictes investigats al «Bloc» de Barcelona del Grup Violent Juvenil Trinitarios, detectant que, al seu torn, els líders de les estafes ocupen càrrecs destacats dins de l’organització.

Les investigacions estan sent dirigides pel Jutjat d’Instrucció número 4 de Burgos i el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Plasencia (Càceres).

Què és el SIM ' swapping '?

El SIM swapping és una tècnica de frau en la qual els delinqüents aconsegueixen duplicar la targeta SIM de la víctima per controlar la seva línia telefònica. Això els permet interceptar missatges i trucades, especialment els codis de verificació de doble factor que les entitats bancàries envien als seus clients per confirmar transaccions. Amb accés a aquests codis, els estafadors poden suplantar la identitat de la víctima i realitzar transaccions fraudulentes, buidant els seus comptes bancaris.