Dos centres educatius de Reus presenten un projecte impulsat per la Fundació 'la Caixa'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació 'la Caixa', a través de la Convocatòria EduCaixa, ha atorgat ajudes de 5.000 euros a 60 centres escolars de tot Espanya per dissenyar i implementar projectes de transformació educativa basats en evidències, amb l'objectiu de millorar l'aprenentatge i promoure l'equitat a les aules.

Entre els projectes seleccionats es troba l’Escola Marià Fortuny de Reus, que ha desenvolupat el projecte Al Marià Fortuny ens autoregulem en tots els sentits, amb l’objectiu de millorar la conducta i l’aprenentatge emocional de l’alumnat mitjançant la creació d’un espai multisensorial que fomenta l’autoregulació emocional.

A més, inclou activitats dins i fora de l’aula multisensorial, planificades i avaluades científicament per garantir un impacte positiu, i busca dotar els estudiants d’eines per gestionar millor les emocions i el comportament, afavorint un ambient de convivència més harmònic.

El projecte de l'Escola Montsant de Reus rebrà una de les ajudes.Cedida

D’altra banda, l’Escola Montsant de Reus presenta Emociona’t a l’escola, un projecte que treballa la consciència emocional i el benestar dels alumnes a través d’activitats d’autorreflexió i metacognició. Inclou la interacció amb animals com a eina per desenvolupar habilitats socials, fomentar l’empatia i inculcar valors com el respecte i la responsabilitat. Aquesta experiència emocional positiva es complementa amb la implicació activa de les famílies, reforçant el vincle entre escola, estudiants i entorn.

La jornada de clausura de la primera convocatòria s'ha celebrat aquest dilluns al Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona, en un acte de reconeixement que ha reunit els docents responsables dels projectes seleccionats.