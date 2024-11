Les farmàcies de Tarragona realitzen 54 proves ràpides del VIH/Sida aquest 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les farmàcies de la demarcació de Tarragona acreditades per fer la prova ràpida del VIH han realitzat 2.248 tests, des del 2012, any en què es va iniciar el servei, fins a l’octubre de 2024. Un total de 34 d’aquestes proves han resultat reactives, indicant la necessitat de seguiment mèdic.

Enguany, les farmàcies acreditades per fer aquest test han dut a terme 54 proves. El gruix de les proves ha anat dirigit a persones de 31-45 anys (46%) i de 16-30 anys (39%). Per sexe, els homes amb un 74% són principalment els que més han accedit al servei.

Aquesta prova és una oportunitat per detectar la infecció de manera ràpida i senzilla, i contribuir així a reduir la seva propagació. Saber si s’està infectat el més aviat possible permet beneficiar-se d’un control mèdic que millori la qualitat de vida del pacient i adoptar les mesures per evitar la transmissió del VIH.

Cal recordar que 16 de les 20 farmàcies acreditades per fer la prova ràpida per a la detecció del VIH es troben al Camp de Tarragona amb 2 farmàcies a Valls i 2 a El Vendrell –que es van afegir a les 12 de Tarragona i Reus que des del 2012 ja realitzen aquesta prova– i 4 a les Terres de l’Ebre, concretament, 2 a Tortosa i 2 a Amposta.

A Tarragona s'han realitzat un total de 1.144 proves (28 el 2024); a Reus 798 (20 el 2024); al Vendrell 84 (0 el 2024); a Valls 44 (2 el 2024); a Amposta 74 (4 el 2024); i a Tortosa 104 (0 el 2024).

El servei de prova ràpida del VIH és possible gràcies al conveni entre el CatSalut, la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya. Les farmàcies autoritzades fan la prova amb un cost de només 10 €, donat que està cofinançada pel Servei Català de la Salut. La llista es pot consultar al següent ENLLAÇ.

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) ha reforçat les seves accions per conscienciar la ciutadania sobre la importància de la detecció precoç del VIH/Sida mitjançant proves ràpides, anònimes i confidencials. Un any més, el col·lectiu farmacèutic s’implica activament en la Setmana Europea de la Prova del VIH-Hepatitis, que se celebra del 18 al 25 de novembre, i en la commemoració del Dia Mundial de la Sida, el pròxim 1 de desembre. Ho farà aprofitant l’accessibilitat i la confiança de la ciutadania amb les oficines de farmàcia