Més de 73.000 nens són vacunats a l'Àfrica gràcies a l'Aliança per a la Vacunació Infantil

La Fundació 'la Caixa', juntament amb Gavi, the Vaccine Alliance, amb el suport de la Fundació Gates, i amb la col·laboració de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), impulsa des del 2008 a Tarragona l'Aliança per a la Vacunació Infantil, una iniciativa que ha aconseguit immunitzar, principalment contra la pneumònia, a 73.035 nens en zones especialment vulnerables de l'Àfrica que no tenen accés a les vacunes.

Aconseguir-ho ha estat possible gràcies a les aportacions de la Fundació 'la Caixa', les donacions realitzades per 131 empreses de la província de Tarragona com a part de la seva responsabilitat social corporativa, i a les aportacions de ciutadans solidaris. A través de la fórmula matching fund, totes les donacions rebudes es multipliquen per quatre. Així, amb la fórmula 1 = 4, per cada euro donat, la Fundació 'la Caixa' afegeix un altre euro i la Fundació Gates afegeix dos euros més.

Les aportacions que procedeixen del conjunt d'Espanya han permès elevar la xifra als 10 milions de nens vacunats a l'Àfrica. Una acció solidària que, des del 2008, ha comptat amb la participació de 5.000 empreses de tot el territori nacional.

En els últims cinc anys, aquests fons aconseguits per la Fundació 'la Caixa' han permès finançar el 100 % de la despesa dels programes de vacunació contra la pneumònia a Moçambic i el 25 % a Etiòpia durant el 2021 i el 2022.