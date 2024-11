Marta Milà, nova gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona i directora dels serveis territorials de Salut

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Departament de Salut ha nomenat Marta Milà aquest dilluns com a nova gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona i directora dels serveis territorials.

Milà és doctora en Medicina, especialista en Medicina Nuclear, i també graduada en Dret, amb un Màster Universitari en Gestió Sanitària. L’any 2016, va començar la seva trajectòria com a cap de Medicina Nuclear a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i, des del 2020, ha exercit com a coordinadora de Medicina Nuclear de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).

Milà relleva en el càrrec a la doctora Imma Grau, qui ha estat al capdavant de la regió sanitària des del novembre de 2022. Des del Departament indiquen que té un «ampli bagatge»en gestió sanitària i acadèmica.

La nova responsable ha format part de la Junta de la Societat Catalana de Medicina Nuclear i Imatge Molecular (SCMNIM) entre 2020 i 2023 i, actualment, és membre del Grup de Treball de Gestió i Qualitat de la Societat Espanyola de Medicina Nuclear (SEMNIM). També col·labora en l’àmbit acadèmic com a professora associada de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i com a directora col·laboradora de l’Escola de Doctorat de la mateixa universitat. La seva experiència i dedicació s’ha enfocat en la qualitat assistencial, la seguretat del pacient i la humanització de l’atenció sanitària, valors que impulsarà en el seu nou rol al capdavant de la regió sanitària.