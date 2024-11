Lucía Orden, nova primera secretària de la JSC de les comarques tarragonines

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Lucía Orden és la nova primera secretària de la JSC de les comarques tarragonines. Orden ha estat elegida en el vuitè Congrés de l’organització política juvenil que s’ha dut a terme a Valls aquest cap de setmana. La jove vallenca, de 23 anys, i amb formació especialitzada en igualtat de gènere lidera una nova comissió executiva formada per vuit persones.

Així, Víctor Recio és el secretari d’organització, Ismael El Brak el secretari de política municipal, Marta Ramírez la secretària d’igualtat, feminisme i polítiques LGTBI+, Kevin Moreno és el secretari d’acció política, Yeray García és el secretari de formació, Laura Rosillo és el secretari d’educació, FP i universitats i Eric Tello és el secretari de drets socials, inclusió i salut.

La nova executiva s’ha proposat reforçar l’acció política de la JSC com a corretja de transmissió de les necessitats, anhels i ideals dels joves de les comarques tarragonines. «Som un instrument polític al servei del jovent de la nostra terra. De fet, volem aprofitar el bon moment de la Joventut Socialista, tant a nivell de militància, implantació territorial i representació institucional, per reforçar les polítiques públiques adreçades als joves. Volem ser encara més útils i més representatius del nostre jovent», ha emfatitzat Lucía Orden.

Així mateix, la nova primera secretària de la JSC de les comarques tarragonines ha parlat de la necessitat de «plantar cara al discurs de l’odi que agita l’extrema dreta tant al nostre país com al conjunt d’Europa. No podem permetre que grups ultres tractin d’apoderar-se, mitjançant la demagògia, de la representació de sectors juvenils».

«Al contrari, el jovent, també a les nostres comarques, continuarà sent l’avantguarda de les polítiques progressistes que ens permetin avançar. No volem anar enrere com els cracs, volem seguir liderant el progrés i l’avenç de la llibertat dels joves en tots els nostres àmbits de vida», ha conclòs.

En aquest nou període la JSC de les comarques tarragonines es proposa reforçar el seu paper com a primera organització política juvenil de la demarcació, ampliar el seu nombre de militants i reforçar la seva presència també a les comarques de l’interior.

Al Congrés dels joves socialistes tarragonins van participar el primer secretari del PSC del Camp de Tarragona, Fran Morancho, i el vice-primer secretari de la JSC nacional i diputat al Congrés Ferran Verdejo.