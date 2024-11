Suspesa la circulació de trens entre Sant Vicenç de Calders i Cunit per una avaria a les instal·lacions

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els trens de Rodalies no circulen aquest diumenge al matí entre Sant Vicenç de Calders i Cunit, al Baix Penedès, per una avaria a les instal·lacions, segons ha informat Renfe.

La incidència s'ha produït pels voltants de les 09.30 hores a l'estació de Sant Vicenç de Calders i deixa sense servei les línies R2 sud, R13, R14, R15, R16 i R17.

No hi ha encara previsió de restabliment de circulació i s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera amb autobusos per cobrir el tram Sant Vicenç-Cunit-Tarragona.

«Degut a una incidència a Sant Vicenç de Calders, interrompuda la circulació entre Cunit i Sant Vicenç. Els trens de l'R2 sud entre Barcelona-Estació de França i Sant Vicenç fan rotacions», ha precisat Adif en un missatge a X.