Les afectacions al trànsit d'aquest dissabte a Tarragona a causa del temporal

El temporal ha provocat que diverses carreteres de Catalunya hagin quedat tallades al trànsit aquest cap de setmana, especialment al sud del país. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l’N-340 ha estat tallada aquest matí entre la Ràpita i Amposta (Montsià) per inundacions i es desviava la circulació per la TV-3408. A mig matí, però, ja s’ha reobert.

Encara no es pot passar per la TV-3454 a Deltebre (Baix Ebre). A més, s’ha tallat la BP-1103 entre el Bruc (Anoia) i Monistrol de Montserrat (Bages) per esllavissades i es desvia el trànsit per la BP-1121.

Mentrestant, els Bombers han informat que han rebut una desena d’avisos relacionats amb el temporal, dos a les Terres de l’Ebre, però cap d’ells greu. A Tortosa, per exemple, un mur de terra ha cedit. Els Bombers, en tot cas, han reforçat el dispositiu a la zona en cas que sigui necessari.

De fet, l’ACA ha advertit que amb les pluges que es poden repetir durant tot el cap de setmana, l’acumulació de l’aigua al terreny pot incrementar cabal de barrancs i rius. Per això, des de les autoritats recomanen evitar les lleres dels rius i evitar creuar guals i punts baixos.