El projecte educatiu EscolAQUA arriba a 13 centres aquest curs

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte educatiu EscolAQUA que impulsa l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona arrenca el nou curs amb tres nous centres educatius. L’Escola de Bonavista, l’Escola de Campclar i l’Escola Pau Delclòs se sumen a les set escoles, un institut i dues llars d’infants de Tarragona, els Pallaresos, el Catllar i la Canonja que ja formen part de la iniciativa.

Aquest matí, s’ha dut a terme una trobada a la seu d’Ematsa amb els responsables de tots els centres que en formen part i que ha comptat amb la presència de la consellera d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona, Isabel Mascaró, i la directora de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona, Clàudia Aznar. La consellera d’Educació ha agraït el compromís de les escoles amb el projecte i ha destacat la importància de l’EscolAQUA com iniciativa impulsora del canvi, per promoure un consum responsable de l’aigua de l’aixeta.

La sessió ha servit per presentar les activitats que es duran a terme durant el curs 2024-25 en el marc del projecte educatiu de la companyia d’aigües, que té com a objectiu sensibilitzar i conscienciar a la comunitat educativa de l'impacte ambiental de l'aigua embotellada i promoure el consum habitual de l'aigua de l'aixeta.

Durant el curs, l’alumnat realitza diverses propostes que tenen com a eix promoure el coneixement del cicle integral de l’aigua. Així, es duen terme tallers, visites a les instal·lacions d’Ematsa, fòrums de trobada i espectacles teatrals. A més, per segon any, els centres educatius disposen de capses d’aprenentatge, una nova eina educativa completament personalitzada a l’àmbit territorial i temàtic d’Ematsa. Les capses ofereixen tres noves experiències al voltant del cicle de l’aigua que combinen propostes educatives amb el joc, el treball en equip i l’experimentació.