Tarragona podria tornar a acollir un episodi d’aurores boreals aquest cap de setmana

La comunitat científica ha monitorat de prop l’activitat solar, observant un augment significatiu en l’emissió de flamarades, la més intensa d’elles registrada recentment, marcant el pic més alt en set anys. Aquest cicle d’intensa activitat solar no només ha capturat l’atenció dels experts sinó que també ofereix una oportunitat única per a l’observació d’aurores boreals a Catalunya, un espectacle poc comú a la regió.

L’Observatori de Dinàmica Solar de la NASA va documentar una erupció solar de magnitud X9, superant el previ rècord del cicle actual establert per una erupció de magnitud X8.7. Aquest esdeveniment se suma a la sèrie de flamarades potents emeses pel Sol en els darrers anys, sent les de magnitud X11.8 i X13.3 el 2017 les més notables prèviament. La recent erupció s’espera que impacti directament a la Terra, causant una tempesta geomagnètica de nivell G3, la qual cosa afavoreix les condicions per a l’aparició d’aurores boreals en latituds tant altes com baixes.

Impacte de les flamarades solars a la Terra

Les flamarades solars tenen el potencial de provocar no només fenòmens visuals impressionants com les aurores boreals, sinó també d’afectar les xarxes de comunicació i sistemes de navegació a la Terra. L’erupció solar més potent de l’actual cicle solar, juntament amb una d’anterior de magnitud X7.1, suggereix un augment en la probabilitat d’observar els «llums del nord» en zones inusuals, com Catalunya, on ja es van poder apreciar el maig passat. Aquests esdeveniments naturals ofereixen una finestra única a la dinàmica espacial i el seu efecte al nostre planeta.

Perspectives per a l’observació d’aurores a Catalunya

Per a aquells interessats en experimentar aquest fenomen, és recomanable buscar punts elevats i allunyats de la contaminació lluminosa, preferentment durant la nit de dissabte i de diumenge. Tanmateix, la visibilitat de les aurores dependrà en gran manera de les condicions meteorològiques, sent necessari un cel net per a la seva observació.

Al maig, el millor punt per veure aurores boreals va ser a la Serra del Montsec, on es van veure les aurores més importants a la zona dels últims 150 anys. Per la seva part, les millors ubicacions per a gaudir d’aquest espectacle a Tarragona podrien ser el Parc Astronòmic de Prades, el Parc Natural Els Ports o la Serra de Montsant.

Consells per a gaudir de les aurores boreals

Se suggereix la preparació i planificació anticipada per a aquells que desitgin presenciar aquest estrany espectacle a Catalunya. Involucra escollir el lloc adequat, consultar previsions meteorològiques i estar disposats a romandre sense dormir durant hores que afavoreixin l’aparició d’aquests efectes lluminosos naturals.