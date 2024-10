El Senat reclama millores a la gestió del tall de tren entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Senat ha aprovat, a proposta d’ERC, una moció que reclama millorar la gestió del tall de trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders, i que se segregui el trànsit de mercaderies amb una línia exclusiva a l'interior. Els punts concrets que es recullen al text demanen reforçar el servei alternatiu d'autobusos i establir mesures compensatòries per als usuaris, bé sigui subvencionant del tot el transport o amb la devolució parcial dels abonaments.

També demana un flux informatiu actualitzat al moment per conèixer incidències, que la plataforma de mercaderies estigui allunyada dels nuclis urbans i que s’ampliïn i s’arrangin les estacions afectades. La senadora republicana Laura Castel ha recordat que les obres del tall actual es fan per ampliar el túnel de Roda de Berà a les mides necessàries per encabir-hi el tercer fil, una qüestió «crítica» de futur perquè l'augment del trànsit ferroviari de mercaderies, en explotació mixta conjunta amb viatgers, «acabarà fent col·lapsar el servei».

Castel ha afegit que es calcula que la posada en marxa del corredor mediterrani multiplicarà per vuit el volum de trens de mercaderies, amb trens més llargs i amb més freqüències. «No cal ser un enginyer per preveure el col·lapse de les línies en aquesta explotació mixta i el perjudici que causarà als usuaris», ha advertit la senadora. També ha alertat que «la saturació serà permanent i anirà empitjorant, tenint en compte que la quota modal del tren de mercaderies actualment a Espanya és del 4%, i s'ha d'incrementar, segons la UE, al 30% en poc més de 6 anys».

El text també inclou recuperar la parada del tren Euromed a l'estació Aldea-Amposta-Tortosa, a més d'incorporar una nova freqüència diària del tren Avant, amb inici i final en l'estació d'Ulldecona per garantir una millor cobertura de transport ferroviari a les regions afectades. De la mateixa manera, se sol·licita al Govern que prioritzi l'ampliació a quatre vies del tram restant entre Castelldefels i l'estació de Sants, amb l'objectiu d'augmentar la capacitat de la xarxa ferroviària.

També es fa esment a la situació específica del Vendrell on actualment passen 2.200 trens de mercaderies al mes, un 13% dels quals amb matèries perilloses. Per això es demana estudiar la viabilitat del soterrament de la línia de manera que es redueixi l'impacte acústic i de perillositat. Com a mesures transitòries els republicans expliquen que caldria reduir la velocitat dels trens de mercaderies i la restricció del xiulet a la nit.La moció ha comptat amb els vots favorables de tots els grups menys el dels socialistes.