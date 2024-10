El president de Renfe assegura que «el desplegament està funcionant amb normalitat»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de Renfe, Raül Blanco, ha assegurat a primera hora del matí que el «desplegament inicial» del pla alternatiu de transport de Tarragona pel tall de Roda de Berà «està funcionant amb normalitat». En una breu declaració des de Sant Vicenç de Calders, Blanco ha dit que valoraran «dia a dia» el funcionament del servei de transport alternatiu amb l’objectiu que «tot flueixi» i els usuaris «estiguin tots ben informats i arribin a temps». Blanco ha remarcat que es tracta d’un pla «complex».

Per la seva banda, el secretari de Mobilitat del govern català, Manel Nadal, també ha valorat positivament les primeres hores de funcionament dels busos, tot i admetre que durant el dia pot haver-hi algun «ensurt».

Els representants de la Generalitat, com a titulars del servei, i de Renfe, així com el director de Rodalies, Antonio Carmona, han visitat a primera hora l’estació de Sant Vicenç de Calders per veure in situ el funcionament del pla alternatiu. Està previst que la primera valoració oficial del funcionament es faci cap a les 10 del matí, un cop passada l’hora punta.

«S’ha treballat molt, és un pla alternatiu impressionant», ha dit Nadal, que ha remarcat que, en tot cas, «si hi ha algun problema» durant el dia es treballarà per resoldre’l. «Si hem d’ajustar temes, ho farem», ha indicat.

Per la seva banda, Blanco ha remarcat que el pla alternatiu s’ha dissenyat amb el «màxim consens» dels alcaldes de la zona i hi ha «ple compromís» de totes les persones implicades en què funcioni.