Activen l'alerta Inuncat per la previsió d'inundacions a la demarcació de Tarragona

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per la possibilitat d'inundacions a les comarques del litoral sud en motiu de l'episodi de precipitacions previst pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). En concret, hi ha avisos per intensitat i per acumulació d'aigua, a partir de la tarda d'aquest dimarts i fins dimecres.

La zona més afectada és la de les Terres de l'Ebre on les pluges poden descarregar 40 litres en 30 minuts i on també es preveuen acumulacions d'aigua que poden superar els 150 litres en 24 hores. L'Agència Catalana de l'Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han avisat sobre crescudes sobtades i inundacions als barrancs del Baix Ebre i del Montsià i a les rieres del litoral sud de Tarragona.

D'acord amb les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), els ruixats seran especialment intensos a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià i Ribera d’Ebre i en menor probabilitat al Berguedà, el Lluçanès i el Solsonès. Les precipitacions es desplaçaran per tot el litoral de la meitat sud i centre de Catalunya i eventualment podran arribar fins a la part nord del Maresme.

Per a dimecres, l'episodi es reduirà al terç sud del país, especialment al Baix Ebre, Montsià, Baix Camp i Ribera d’Ebre i la probabilitat serà menor a partir del migdia.

A banda dels aiguats, es pot superar el llindar d’acumulació de pluja de 200 litres en 24 hores al Montsià i el Baix Ebre. A més, hi ha probabilitat baixa de torrencialitat a la comarca del Montsià.

Per tot plegat, Protecció Civil ha demanat als municipis amb més risc que tanquin els accessos a les zones inundables. De la mateixa manera, s’ha informat als gestors d’infraestructures (carreteres i vies ferroviàries) de les possibles afectacions.

El Comitè Tècnic del pla Inuncat s'ha reunit aquest dimarts amb tots els cossos d’emergències, els organismes de conca i altres del pla per valorar la situació. Així, es mantindrà el seguiment de les precipitacions i possibles inundacions i incidències a través del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)

Risc hidrològic associat a l’episodi de precipitacions

En la reunió hi han participat l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).

L’ACA no preveu afectacions en les properes 24 o 48 hores en els rius principals. En canvi, sí ha comunicat que al Francolí i als rius i rieres de més al sud s'incrementarà la vigilància perquè es tracta de conques curtes i amb molta pendent que tenen una reacció ràpida.

Pel que fa a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància i ha recordat la possibilitat de crescudes sobtades i inundacions als barrancs de les comarques del Baix Ebre i el Montsià.

Per acabar, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha informat que no preveu incidències en els cabals dels rius que gestiona. Pel que fa a la Sènia tampoc en pronostica perquè l’embassament d’Ulldecona està buit i hauria de ser capaç de suportar l’arribada d’aigua sense problemes.

Des de Protecció Civil es recomana extremar les precaucions a l'hora de dur a terme activitats a rius i barrancs de les zones afectades pels avisos.