Tarragona, la setena província espanyola amb més visitants durant el mes de juliol

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El Turisme és un dels grans motors de l'economia de casa nostra. Cada any, milers de turistes, locals o estrangers, arriben al territori tarragoní per gaudir de la seva oferta turística, sigui a la costa o a l'interior, amb alguns hotels, establiments restauradors i d'oci idonis per a aprofitar al màxim les vacances.

Com és evident, els mesos d'estiu (de juny a principis de setembre), concentren el gran gruix de l'arribada de visitants, esdevenint una època clau per als establiments hotelers.

Així, el passat mes de juliol els hotels de la demarcació van tornar a mostrar les seves millors gales per rebre els viatgers. Segons dades de Datadicto (@datadicto_es), elaborades a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Tarragona va rebre el passat mes de juliol 491 milers de visitants.

Unes xifres que situen la demarcació com un dels destins turístics més potents de tot l'estat espanyol. Concretament, Tarragona és la setena província que registra més visitants el juliol de 2024, tenint en compte que el mapa no especifica les xifres turístiques de les dues províncies canàries (Tenerife i Las Palmas).

Aquest mapa destaca les illes Balears, com la província més turística d'Espanya amb 2030 milers de viatgers registrats. Per darrere, Barcelona (1346), Madrid (1170), Màlaga (649), Girona (595) i Alacant (520) es troben per davant de Tarragona (491).

En total, Espanya va registrar 12 milions de visitants el juliol de 2024.

Les províncies que han registrat les xifres més baixes de visitants, més enllà de les ciutats autònomes de Ceuta (6) i Melilla (4), són Zamora (24), Guadalajara (25) i Palència (25).

Et pot interessar: