El Camp de Tarragona, en perill per calor intensa aquest dimecres

El servei meteorològic català Meteocat ha llançat un avís de calor intensa per aquest dimecres a cinc comarques del Camp de Tarragona. Es tracten del Baix Camp, el Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Penedès i la Conca de Barberà, que apareixen de color groc al mapa, el que indica un risc moderat.

En aquest cas el grau de perill màxim és de 2/6 des de les 12 hores fins a les 18 hores i les temperatures màximes podrien assolir els 39 graus, en cas de la Conca de Barberà, els 36 a l'Alt Camp, els 35 al Baix Penedès i al Baix Camp i 34 al Tarragonès.

A més, Meteocat ha llançat també una alerta groga per calor nocturna per aquest dijous i divendres, que en aquest cas afectaria les mateixes comarques, però inclouria també el Priorat. El grau de perill màxim és d'1/6 i es preveu que les mínimes no baixin dels 23 graus en casos com el del Tarragonès, on durant la major part de la nit es mantindrien entre els 24 i 25 graus.

