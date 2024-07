Fran Morancho, nou primer secretari del PSC del Camp de Tarragona

L’alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha estat elegit aquest dissabte com a nou primer secretari del PSC del Camp de Tarragona pels propers quatre anys. Així mateix, el Congrés dels socialistes de les comarques tarragonines ha elegit a la nova comissió executiva que dirigirà la federació durant aquest proper cicle.

Lucia López serà la secretària d’organització, Nicolas García serà el nou secretari d’implantació territorial, Sandra Guaita ho serà de l’àrea de política municipal, Núria Ortiz de continguts i programes, David González de la secretaria de formació, Sandra Ramos de polítiques feministes i igualtat, i Isma Fraile de comunicació.

Completen la nova executiva del PSC: Xavier Lorenzo com a secretari de finances, Cristina Berrio com a adjunta d’organització territorial, Rafa Garrido com a secretari d’acció sindical, Angie Muñoz a polítiques de defensa animal, Aarón Marcos a coneixement, Anabel Martínez a habitatge i drets socials, Juan Antonio Ramírez a polítiques econòmiques, Òscar Sánchez a polítiques territorials, Ainhoa Carbonell a interculturalitat, Joaquim Pérez a seguretat i despoblament, i Montse Martínez a l’àrea de polítiques d’educació, cultura i esports.

El nou primer secretari i la nova comissió executiva han estat elegits amb el 92% dels vots a favor dels 106 delegats amb dret a vot representants de totes les agrupacions socialistes de les comarques tarragonines.

En les seves primeres declaracions com a nou primer secretari del PSC del Camp de Tarragona, Fran Morancho ha fet un balanç «molt positiu d’un Congrés que surt amb una nova executiva elegida per una gran majoria, el que demostra l’estat de la unitat, vitalitat i de la força del socialisme a les comarques tarragonines.»

«Aquests propers anys tenim el repte de créixer cap a l’interior del territori, s’ha de treballar per tal que el PSC estigui més ben representat a l’interior de les nostres comarques. Així mateix, cal aixecar la veu quan sigui necessari per fer-nos escoltar a tot arreu i tenir una veu unitària també a Barcelona.»

«El paper dels municipis i les alcaldies socialistes que tenim a la demarcació de Tarragona ens donen una força imparable a l’hora, per exemple, de tirar endavant el projecte de l’àrea metropolitana, de millorar l’accés a l’habitatge dels joves, de fer possible la transició energètica o la mobilitat sostenible a la nostra terra. Estic convençut que en tots aquests reptes territorials els i les socialistes jugarem un paper molt important perquè ara, efectivament, toca Camp de Tarragona», ha conclòs.