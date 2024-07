El 19% de les víctimes d’accident de trànsit en zones urbanes de Tarragona és per atropellament

Les víctimes per atropellament en zones urbanes de Tarragona han baixat en 5 anys, però continuen sent molt altes, 228 vianants el 2022Cedida

Els vianants són els més febles en un accident de trànsit. I així es demostra en les últimes dades que Formaster, Associació Professional d’Empreses Formadores en Transport, Logística i Seguretat Viària, ha pogut estudiar i en les quals es reflecteix que el 19% de les víctimes d’accident de trànsit en zones urbanes de Tarragona és un vianant.

En els últims 5 anys els atropellaments en zones urbanes de Tarragona han descendit un 9% però continuen sent molt alts. Un total de 228 tarragonins van ser atropellats el 2022 en zones urbanes, el que suposa que per cada 100 accidents de trànsit a Tarragona hi ha 22 vianants involucrats. Encara que la gravetat d’aquest tipus d’accident no és alta, el 87% dels vianants atropellats a Tarragona resulta ferit lleu, si és un dels sinistres mortals més alt en ciutat: la meitat dels morts en un accident de trànsit en zones urbanes de Tarragona resulta ser un vianant.

Perfil de l’atropellat i les Infraccions dels vianants

Qualsevol tarragoní pot veure’s involucrat en un atropellament a causa d’una badada o per una imprudència o infracció. La majoria dels atropellaments en ciutat, un 44,5%, van succeir en el moment de travessar un carrer o travessant una intersecció. Però per a l’associació Formaster on s’hauria de fer més esforços per reduir les dades és en els vianants vulnerables, els nens i els ancians. I és que el 27% dels vianants atropellats a Espanya són més grans de 65 anys i l’11,85% menors de 14 anys. En el cas dels menors, el focus se centraria en els que en tinguin menys de quatre d’anys ja que suposen un 3%, més de 350 atropellaments només el 2022; i es pot destacar que en la majoria de les ocasions anaven acompanyats d’un adult.

La imprudència per part del vianant és una de les causes més habituals assolint el 17,13% del total d’aquests accidents. Un percentatge que puja fins el 26% en cas de mort del vianant. Les infraccions més comunes d’aquests són, creuar fora del pas de vianants amb un 58,3%, fer-ho amb semàfor en roig per al vianant, el 17.5%, o caminar de forma imprudent per la calçada amb un 15,7%.

Un dels aspectes més preocupants per a Formaster és la imprudència de creuar una via mirant el mòbil. «En l’última dècada s’ha posat de manifest que han augmentat considerablement les badades en travessar un carrer mirant el mòbil i és un gran perill a nivell de seguretat viària. Ja és molt habitual veure ciutadans caminant per un pas regulat per un semàfor sense estar pendents del trànsit o d’altres vianants sinó centrats completament als seus telèfons mòbils», assenyala Antonio Macedo, president de Formaster.

Totes aquestes dades són molt rellevants i, per a Formaster, reflecteixen la necessitat que les diferents administracions han de posar cuidat en els vianants amb mesures per a una perfecta convivència entre vianants, cotxes, bicicletes i nous vehicles de mobilitat personal.

Algunes de les mesures són molt senzilles d’implementar com il·luminar bé els passos de vianants, sobretot els passos zebra, allargar la durada dels semàfors perquè les persones grans tinguin prou temps per poder creuar o utilitzar semàfors amb indicatiu de temps perquè se sàpiga a tota hora el que queda per posar-se en roig, rebaixar les voreres a les zones de pas de vianants, senyalitzar i regular bé la circulació a les zones properes a col·legis, residències, centres de majors o de salut entre altres edificis públics. I tot això amb xarrades de formació en centres educatius, centres socials, centres de majors i campanyes que posin l’atenció en els riscos a què s’exposa el vianant quan no compleix les normes de circulació.

Però també demana Formaster als vianants que no cometin imprudencial en travessar el carrer i als majors de 64 anys, que siguin conscients de les seues limitacions de mobilitat com a vianants tant del seu estat físic, com del temps que necessiten per realitzar un encreuament. Cal recordar que amb l’edat és necessari més temps de reacció i els reflexos minven.

