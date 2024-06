L'AP-7 i l'entorn del Circuit de Catalunya registren les principals retencions en l'operació sortida de Sant Joan

L'AP-7 i les carreteres entorn del Circuit de Catalunya registren aquest dissabte al matí les principals retencions en l'operació sortida del pont de Sant Joan. A les 10.30 hores, destaquen els 4 quilòmetres de congestió a l'AP-7 entre Granollers i Parets del Vallès, els 10 quilòmetres de circulació lenta entre el Papiol i Castellví de Rosanes –cap a Tarragona- o els 4 quilòmetres d'aturades a l'N-II entre Maçanet de la Selva i Vidreres.

També sobresurten els 4 quilòmetres de cua a la C-32 entre Cabrera de Mar i Argentona, o els 2,5 quilòmetres d'aturades a la C-17 a Parets del Vallès. Uns 332.000 vehicles ja han abandonat l'àrea metropolitana fins a les 10.00 hores, un 72,3% dels 460.000 previstos, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).

Lamiel: «Hi haurà cues fins al migdia»

El director de l'SCT, Ramon Lamiel, ha alertat que es preveu una operació sortida complicada aquest matí de dissabte «i amb cues fins al migdia». «El pic de retencions es preveu cap a les 12.00 hores al tram nord de l'AP-7, amb la C-17 i la C-33, on s'ajuntaran els vehicles que surten de l'àrea metropolitana en direcció Girona amb els assistents al Circuit de Montmeló», ha precisat Lamiel en una entrevista a Rac1.

La fase classificatòria pel Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge se celebra aquest dissabte a les 16.00 hores i Trànsit calcula que la majoria del públic voldrà arribar-hi abans de les 13.00 hores. El director de l'SCT ha recomanat la C-32 com a via alternativa per anar direcció nord i el transport públic com a opció vàlida per apropar-se al Circuit de Catalunya.

«Les opcions de tren i autocar funcionen molt bé i divendres molts usuaris ja ho van fer servir», ha comentat Lamiel. Això sí, per als vehicles privats que vulguin accedir al Circuit la C-17 és la millor opció per als pàrquings A i B, mentre que l'AP-7 és la millor possibilitat per als pàrquings C i D.

En paral·lel, Trànsit ha habilitat aquest dissabte al matí diversos carrils addicionals a l'AP-7: tant cap al nord, de Montornès del Vallès a Sils; com cap al sud, entre Martorell i el Vendrell.

Et pot interessar: