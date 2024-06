L'AN avala l'augment salarial del 10,3% a tots els treballadors de la indústria química

L'Audiència Nacional ha avalat l'augment salarial del 10,3% a tots els treballadors de la indústria química «sense distinció», segons ha informat aquest dilluns CCOO. El sindicat havia interposat una demanda contra la patronal Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE), que negava aquest increment als empleats incorporats entre 2021 i 2023.

«La sentència declara que la clàusula de garantia salarial prevista en l'article 38 del conveni per als anys 2021, 2022 i 2023 és prou clara i nítida. I s'ha d'aplicar íntegrament per les empreses del sector a totes les persones treballadores, sense cap distinció per la seva data d'entrada», ha recalcat CCOO Indústria en un comunicat.

La decisió de la Sala Social de l'Audiència Nacional estableix que la pujada del 10,3% que va establir la comissió negociadora «s'ha d'aplicar íntegrament per les empreses del sector a la massa salarial bruta de l'any 2023». CCOO insisteix des de fa mesos que la clàusula no diferenciava els seus efectes segons l'any o la data d'entrada i que, en cas de fer-ho, «seria totalment discriminatori». En paral·lel, i segons el sindicat, la defensa de la patronal FEIQUE es va basar en resolucions de la comissió mixta existents des del 2001 fins al 2018, «i cap es referia al 20è Conveni General de la Indústria Química». «Totes eren anteriors, diferents a aquest cas i es produïen en contextos socioeconòmics diferents», ha ressaltat CCOO Indústria.

De fet, el sindicat va aportar durant el judici sentències del Tribunal Suprem que estableixen que -quan la clàusula o la literalitat del pactat és clara- no s'ha d'atendre l'històric o els antecedents. CCOO, UGT i CIG van presentar un conflicte col·lectiu sectorial davant l'Audiència Nacional a finals de febrer en no assolir un acord amb la patronal al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA) sobre l'aplicació de la clàusula de garantia salarial.

Et pot interessar: