El Govern estudiarà moratòries a macroprojectes per la sequera però creu que no afectarà el Hard Rock

El Govern ha fet una oferta d'última hora als comuns per intentar arribar a un acord al voltant del Hard Rock, el principal escull dels pressupostos. L'executiu accepta estudiar una moratòria dels macroprojectes que consumeixen més de 100 litres per persona mentre hi hagi sequera. Es tracta de la proposta de resolució dels comuns aprovada al Parlament. Tot i així, el Govern creu que no afectarà el Hard Rock perquè el Camp de Tarragona no està en emergència i encara falta molt temps perquè es posi en marxa. L'executiu també es compromet a modificar els impostos als casinos abans d'acabar l'actual legislatura i fer un decret per planificar el joc. La votació de les esmenes a la totalitat està prevista per a primera hora de la tarda.

Després d'aquesta última proposta, el Govern entén que els comuns poden avalar un pacte que permeti, almenys, retirar la seva esmena a la totalitat, i facilitar que els pressupostos continuïn la seva tramitació al Parlament.

Tot i això, les fonts consultades de Palau són poc optimistes tenint en compte com han vist l'actitud del grup en les últimes hores.

53 MEUR per a nous habitatges

El Govern ja va oferir ahir a En Comú Poden una bateria de polítiques d'habitatge per a intentar salvar els pressupostos, com 53 MEUR per a 550 nous pisos públics per a les meses d’emergència o una regulació urgent del lloguer de temporada. Així consta en el document que l'executiu va lliurar dimarts per la tarda a l'equip negociador dels comuns, al qual ha tingut accés l'ACN. En total, contempla 100 MEUR d'inversió directa afegida en aquest àmbit.

Segons l'executiu, també ha plantejat 33 MEUR en beques menjador, 67 MEUR per la gratuïtat de l'educació infantil 2, incrementar un 85% en la partida a la salut bucodental o augmentar de l'impost sobre els creuers, algunes prioritats que havien fixat els comuns en l'àmbit social.

Durant el dia d'ahir, el Govern i ECP van mantenir fins a tres trobades, inclosa una reunió al més alt nivell entre el president Pere Aragonès i Jéssica Albiach, però l'escull del Hard Rock no ha permès tancar un acord a menys de 24 hores del debat a la totalitat al Parlament. Però, segons fonts del Govern, l'acord en l'àmbit pressupostari és «pràcticament total».

Segons el document lliurat ahir als comuns, al Govern ofereix destinar 53 MEUR perquè l'Agència de l'Habitatge de Catalunya incorpori 550 nous habitatges per a les meses d'emergència durant l'any 2024, prioritzant aquelles àrees i municipis «amb una demanda acreditada més forta» i amb l'objectiu d'«eliminar els casos pendents de reallotjament».

El document també preveu 8 MEUR per incrementar en 150 nous habitatges el parc públic destinat a víctimes de violència masclista o incrementar el 72% —fins als 50 MEUR— les ajudes al lloguer per a joves.

D'altra banda, tal com demanaven els comuns, l'executiu es compromet a «impulsar», durant el primer semestre de 2024, una «regulació urgent» del lloguer de temporada per «evitar el frau en l'aplicació de la limitació de les rendes del lloguer a les zones tensionades».

En l'àmbit de la limitació dels lloguers, el Govern també planteja crear durant el 2024 un Registre de Grans Tenidors d'habitatge i introduir un règim sancionador i obligacions de publicitat amb relació a la condició de gran tenidor i l'índex de referència aplicable a la contenció de rendes.

Atenció primària i salut bucodental

En l'àmbit de la salut, a més del 144 MEUR extra per atenció primària ja previstos a l'acord amb el PSC, el Govern ofereix incrementar un 85%, fins als 24,7 MEUR, la partida destinada a la salut bucodental a l'atenció primàries. Entre altres, inclouen 2,7 MEUR per a la incorporació de 32 odontòlegs o completar el desplegament dels 369 higienistes dentals als centres d'atenció primària.

També en l'àmbit sanitari, el document lliurat per l'executiu contempla 212 MEUR durant aquest any per un «desplegament efectiu i territorial» de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, orientada a polítiques de salut ambiental, salut física i emocional, salut comunitària i lluita contra l'obesitat infantil. Pel que fa a la salut mental, planteja dotar amb 20 MEUR el Pacte Nacional de Salut Mental i Benestar Emocional

Beques menjador i infantil 2

En l'àmbit de l'educació, a més del compromís d'assolir el 6% del PIB en quatre anys, el Govern ofereix destinar 33 milions d'euros per estendre la cobertura de la bonificació del 70% del preu del menjador escolar a 25.000 nous alumnes de famílies amb vulnerabilitat social. Aquesta mesura, segons l'executiu, garantirà que la meitat de l'alumnat usuari tingui accés a les beques menjador.

D'altra banda, una altra petició dels comuns, també preveu 67 MEUR per a «consolidar la gratuïtat de l'educació infantil I2 a les escoles públiques», a més de 30 MEUR per a reformes, adequacions i millores en centres docents.

Potenciar l'Elèctrica i augment l'impost sobre els creuers

Finalment, el document lliurat pel Govern contempla mesures en altres àmbits, com l'energètic, perquè l'Energètica assumeixi progressivament la gestió de les hidroelèctriques situades a les conques internes, a mesura que vagin caducant les concessions; o 23 MEUR per a condonar el deute contret entre 2021 i 2023 per famílies en situació de vulnerabilitat amb les empreses comercialitzadores d'electricitat.

En l'àmbit del turisme, el Govern ofereix augmentar de 3 a 4,5 euros l'impost sobre les estades en establiments turístics dels creuers de curta durada (inferior a 12 hores), amb una estimació d'increment de la recaptació de 1,1 MEUR.

Tots els escenaris oberts

Sense uns nous pressupostos per al 2024, a Palau no es descarta cap escenari. Ja fa dies que l'executiu avisa que, si els comuns tomben els comptes, «hi haurà conseqüències», i tot apunta que ERC podria negar-se a aprovar els pressupostos de l'Estat.

Així mateix, entre les files dels republicans -a Palau i a Calàbria- també augmenta el debat sobre què fer a Catalunya. D'una banda, el Govern pot mantenir la pròrroga pressupostària i intentar negociar partides concretes per ampliar els comptes del 2023, tot i que amb poc marge.

Alhora, cada vegada hi ha més veus que estudien l'escenari d'un avançament electoral a Catalunya. Diverses fonts consultades d'ERC sostenen que, de tombar-se els pressupostos, caldrà valorar si val la pena «aguantar» fins al final de la legislatura, o bé avançar les eleccions.

En aquest sentit, ja hi ha dirigents que estudien si, en el cas d'avançar-les, és millor anar a les urnes d'immediat, és a dir, abans de les europees, o esperar a la tardor.