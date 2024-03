El Govern assegura que el que els comuns li demanen per aturar el Hard Rock suposaria prevaricar

El Govern assegura que el que En Comú Podem li demana per aturar el Hard Rock suposaria prevaricar. Fonts de l'executiu consultades per l'ACN expliquen que els de Jéssica Albiach reclamen enterrar el projecte a partir de l'informe sobre la seva viabilitat, però que l'executiu no pressionarà pas funcionaris perquè el document sigui desfavorable.

«No és possible i seria prevaricar», apunten des de Palau. Des d'En Comú Podem neguen que vulguin que l'executiu prevariqui, i assumeixen que l'informe estarà ben fet i sotmès a la llei. Govern i comuns es tornen a reunir aquest dimecres pels volts de les 16 hores per explorar un acord pels pressupostos.

El Hard Rock continua sent el gran motiu que allunya ara mateix l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2024. Des de l'executiu argumenten que el projecte no té «res a veure» amb els comptes, on no hi ha «ni un sol euro, ni una partida ni res» inclòs que faci referència al Hard Rock.

De fet, el Govern subratlla que encara que els pressupostos tiressin endavant, el Hard Rock podria acabar encallat i no veient la llum per altres entrebancs tècnics i administratius del camí. O, fins i tot, que els comuns podrien tombar els comptes però el Hard Rock aprovar-se igualment: «No té res a veure», insisteixen.

Des de Palau apunten que En Comú Podem els ha demanat que els funcionaris facin un informe desfavorable a l'execució del Hard Rock, cosa que el Govern no veu possible perquè suposaria pressionar els treballadors públics i prevaricar.

Amb un informe favorable, la comissió d'Urbanisme ha d'aprovar el projecte sí o sí, d'acord amb la llei del 2014 sobre centres recreatius turístics, i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc. A més, el Govern recorda que la llei d'Urbanisme no inclou moratòries per interessos polítics.

L'esmena a la totalitat dels comuns va fer ahir que l'executiu d'Aragonès admetés, per primera vegada, que veia perillar l'aprovació dels comptes. Els d'Albiach tenen marge fins al dia 13 per retirar l'esmena a la totalitat, just abans que es voti al ple. Però ja han advertit que només ho faran si el Govern descarta el Hard Rock.

El Hard Rock és la línia vermella d'En Comú Podem, si bé l'executiu d'Aragonès insisteix que no té marge per fer caure el projecte. En una roda de premsa el dimarts, en què va anunciar l'esmena a la totalitat, la líder dels comuns va rebutjar que el PDU fos una qüestió tècnica, i va dir que «depèn de la Comissió de Territori i exclusivament del Govern». Albiach va apuntar que el Govern no hauria de pagar indemnitzacions si decidís retirar el PDU perquè, segons va dir, la llicència va quedar caducada després d'una sentència del TSJC.

Albiach també es va referir a la proposició de llei que han plantejat els comuns per garantir que si el Hard Rock tira endavant es mantindrà l'impost màxim del 55% als casinos. La presidenta del grup parlamentari no va voler aclarir si la seva posició envers els pressupostos canviaria en funció d'un hipotètic suport d'ERC a la llei i va apuntar que probablement la proposició no es debatrà en un ple proper. «Dubto molt que la llei arribi al ple abans de 15 dies, no arribem a temps», ha dit.

El president Aragonès ha demanat avui el suport dels comuns als pressupostos de la Generalitat i ha afirmat que totes dues parts «es poden posar d'acord per avançar». «Les coses són molt clares, vostès trien si avancem o si retrocedim», ha assegurat durant la sessió de control al Govern.

Sobre el Hard Rock, el president ha reiterat que «no hi ha ni un euro» als comptes i ha remarcat que si fes com demana En Comú Podem i el descartés, el PSC no subscriuria l'acord de pressupostos i no podrien tirar endavant. Per la seva banda, Albiach ha demanat al Govern que «rectifiqui» i rebutgi el macroprojecte i ha assegurat que «hi ha temps».

La situació s'està tensant dia a dia. I des de Palau ja avisen que, si els comuns tomben els pressupostos del 2024, hi haurà conseqüències. Tant pel que fa la relació amb En Comú Podem, com també amb els pressupostos de l'Estat -amb Sumar a l'executiu espanyol-, i que per aprovar-se seran necessaris els vots d'ERC.