Illa diu que acataria un informe mediambiental que digués que el Hard Rock «no s'ha de fer»

Salvador Illa assegura que acatarà un informe mediambiental contrari al macroprojecte del Hard Rock. «Si hi hagués un informe que digués que una infraestructura d'aquesta mena no s'ha de fer, no hem demanat mai que s'incompleixi cap informe», ha assegurat el primer secretari del PSC aquest dimecres en una entrevista a SER Catalunya.

El dirigent socialista ha precisat que el seu partit només ha demanat «que els tràmits administratius no s'aturin per interferències polítiques», sinó que «segueixin el seu curs», en aquest cas la tramitació del pla director urbanístic (PDU). Illa ha reiterat que així és «com es fa en un estat de dret» i que així ho ha fet sempre la seva formació política.