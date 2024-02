El Govern insisteix als comuns que no poden barrejar els pressupostos i el Hard Rock

El Govern insisteix que els comuns no poden barrejar els pressupostos i el Hard Rock. La portaveu, Patrícia Plaja, ha garantit que no hi haurà «ni un euro» als comptes destinat al projecte. Durant la roda de premsa d'aquest dimarts a Palau, posterior al Consell Executiu i a l'anunci del pacte amb el PSC, Plaja ha recordat que En Comú Podem porta anys votant a favor dels pressupostos, i que el Hard Rock «era allà mateix on és ara».

La portaveu ha afirmat que el Govern s'oposaria ara a crear el projecte des de zero, però ha subratllat que ja no pot «frenar res», sinó donar continuïtat a la tramitació del projecte. L'executiu confia que el grup de Jéssica Albiach acabi donant suport als comptes, així com el grup de Junts.

«Si ara s'hagués de decidir, per part del Govern, construir el Hard Rock la resposta seria que 'no'», ha afirmat Plaja. La portaveu ha reiterat que l'executiu «no s'hi posaria bé», però ha recordat que hi ha un acord entre empreses privades, on el paper de la Generalitat és de tramitadora, validadora i fiscalitzadora per tal que les coses es facin «bé i amb rigor».

Així mateix, Plaja ha advertit En Comú Podem que hauran d'explicar «molt bé» el motiu pel qual no acabessin donant suport als pressupostos: «No podran dir que és pel Hard Rock, perquè no és als pressupostos», ha justificat.