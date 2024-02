Els municipis petits de amb risc de despoblament, principals beneficiaris del nou Pla ImpulsDipta

La Diputació de Tarragona avança en el disseny de la implementació del Pla ImpulsDipta, el nou model de cooperació econòmica i assistencial amb els ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès que s’executarà durant el mandat actual. Després de l’aprovació del reglament que ha de regir el pla en la darrera sessió plenària, aquest dimarts s’han donat a conèixer els criteris de distribució del pressupost, que ascendeix finalment a 148,5M€, després que s’hagi pogut ajustar a l’alça la partida prevista originalment amb 1,5 M€ addicionals. Els criteris que regiran la distribució de recursos del Pla ImpulsDipta són: el nombre d’habitants, la densitat (el nombre d’habitants per quilòmetre quadrat), el nombre de nuclis de població dels municipis, la superfície total del terme municipal, el despoblament i un criteri de compensació per tal de garantir que els beneficis del pla impactin de forma equitativa a tots els municipis.

Amb el Pla ImpulsDipta, la Diputació incorpora per primera vegada el despoblament com a criteri prioritari a l’hora de destinar els recursos als municipis. Una altra novetat del pla és que es fan extensius a àmbits d’actuació com la cultura, la transició ecològica o la salut pública criteris com els nuclis de població existents en un mateix municipi o el nombre d’habitants per superfície, que fins ara només s’aplicaven a algunes línies de subvenció com el PAM. Amb el nou model de distribució, la Diputació busca afavorir els municipis més petits i despoblats.

Segons la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, «a partir d’ara, amb el Pla ImpulsDipta, els municipis més petits i els més despoblats, és a dir els que més ho necessiten, rebran més suport que mai de la Diputació de Tarragona». «Una distribució més equitativa dels recursos és la base per a la millora de les condicions de vida i de les oportunitats a la demarcació», ha afegit. D’altra banda, el vicepresident 2n i diputat de Concertació i Assistència Municipal, Enric Adell, ha destacat que «el Pla ImpulsDipta no només és la principal font de recursos dels municipis petits, sinó que està pensat per simplificar els tràmits, promoure la planificació i afavorir l’execució dels projectes municipals». Fran Morancho, el diputat d’Hisenda i Gestió Pressupostària, ha posat en valor «la vocació de donar el màxim servei i recursos als municipis petits, que entenem que són els que més ho necessiten».

En aquest sentit, el conjunt dels municipis menors de 10.000 habitants de la demarcació rebrà més del 87% (130 M€) dels 148,5 M€. A tall d’exemple, el Pla ImpulsDipta suposarà per al municipi de Senan, de 44 habitants, una inversió de 10.600€ per habitant. Al municipi de Masdenverge, de 1.071 habitants, la inversió per habitant ascendirà a 650€, i a Cambrils, un municipi de 34.734 habitants , la inversió serà d’uns 35€ per habitant.